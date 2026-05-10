Das Gefühl, nicht zu genügen, begleitet viele Mütter durch den Alltag. Perfekte Familienbilder in sozialen Medien verstärken den Druck zusätzlich. Welche Strategien gegen sogenannte "Mom Guilt" helfen - und warum geteilte Verantwortung der Schlüssel zur Entlastung ist.
Ein Gefühl begleitet viele Eltern fast dauerhaft im Alltag: das schlechte Gewissen, nicht genug zu tun - nicht genug präsent zu sein, nicht genug zu leisten, nicht genug zu geben. Besonders häufig trifft es Mütter. Laut einer Studie fühlt sich etwa jede vierte Mutter in Deutschland regelmäßig schuldig, weil sie glaubt, ihren Kindern nicht gerecht zu werden. Bei jüngeren Müttern unter 35 ist es sogar fast jede zweite.