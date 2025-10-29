Jede Menge Stars dabei: Erkennst DU den Song? LIVE im November gleich viermal auf ProSieben

"Erkennst DU den Song? LIVE" läuft im November ganze viermal auf ProSieben und Joyn. Diese Stars sind dabei.
Schon im vergangenen Dezember präsentierten Dennis und Benni Wolter (35) auf ProSieben ihr beliebtes Musikrate-Quiz "Erkennst DU den Song? LIVE". Im Jahr 2025 sind nun gleich vier Shows des ursprünglichen Segments von "World Wide Wohnzimmer" geplant, die im Lauf des Novembers ausgestrahlt werden, teilt der Sender mit. Auf ProSieben und Joyn raten dann so prominente Namen wie Felix Lobrecht, Selfiesandra, Joko und Klaas oder Michael Patrick Kelly. Die Details.