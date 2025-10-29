Jede Menge Stars dabei: Erkennst DU den Song? LIVE im November gleich viermal auf ProSieben

"Erkennst DU den Song? LIVE" läuft im November ganze viermal auf ProSieben und Joyn. Diese Stars sind dabei.

Schon im vergangenen Dezember präsentierten Dennis und Benni Wolter (35) auf ProSieben ihr beliebtes Musikrate-Quiz "Erkennst DU den Song? LIVE". Im Jahr 2025 sind nun gleich vier Shows des ursprünglichen Segments von "World Wide Wohnzimmer" geplant, die im Lauf des Novembers ausgestrahlt werden, teilt der Sender mit. Auf ProSieben und Joyn raten dann so prominente Namen wie Felix Lobrecht, Selfiesandra, Joko und Klaas oder Michael Patrick Kelly. Die Details.

Diese Stars sind dabei Am 4. November um 22:35 Uhr wird das Premierenquiz auf ProSieben ausgestrahlt. Mit dabei sind dann Freshtorge, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanović und Esther Graf sowie natürlich die Wolter-Zwillinge.

"In jeder Folge treten vier prominente Gäste und eine Wildcard gegeneinander an. Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim gefürchteten Strafkaraoke ran - inklusive überraschender Duettpartner. Wer hat das beste Musikgedächtnis? Und wer holt sich am Ende die goldene XXL-Ananas?", erklärt ProSieben zum Format.

Weiter geht es dann schon am 11. November mit Folge zwei. Ebenfalls um 22:35 Uhr erraten Sasha, Leony, Finch sowie Cheyenne Ochsenknecht Klänge, Songs und Interpreten. In der dritten Folge mischen am 18. November Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Nico Santos und Lina Larissa Strahl mit. Am 25. November treten Felix Lobrecht, Selfiesandra, Nilam Farooq und DJ Ötzi auf. Auf den Social-Media-Auftritten der Wolter-Zwillinge läuft zudem jeweils ab 22:25 Uhr eine "Second Screen Show", wie aus einem Instagram-Post hervorgeht.