Der 8. Europäische Kultursommer verspricht von Mai bis Juli ein „Fest der nordischen Königreiche“. Skandinavisches Lebensgefühl bieten die Gastländer Dänemark, Schweden und Norwegen.
In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zieht bald und über Monate hinweg „Hygge“ ein, und wer sich die jeweiligen Künstler, Organisten, Autorinnen, Heavy-Metal-Sänger, Adels-Expertinnen und Interpreten mit dem passenden Grußwort willkommen heißen möchte, darf das „Hallo“ in der jeweiligen Fremdsprache so aussprechen: „Hej“, „hei“ oder „heisan“. Also auf Dänisch, auf Schwedisch oder auf Norwegisch.