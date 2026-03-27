Forscher finden Nachweis für Jagderfolg von Neandertalern

Gejagt, getötet und zerlegt von Neandertalern: Forscher haben einen fossilen Elefanten-Fund aus dem Jahr 1948 im niedersächsischen Lehringen noch einmal genauer untersucht und sind zu spannenden Ergebnissen gekommen.
Eine Mergelgrube nahe Lehringen in Niedersachsen im Jahr 1948: Ein Schuldirektor legt mit Helfern in 125.000 Jahre alte Ablagerungen der letzten Warmzeit das Skelett eines Waldelefanten frei. Er ahnt nicht, dass er einer Sensation auf der Spur ist: Zwischen den Rippen entdeckt das Team eine vollständige Holzlanze eines Neandertalers.