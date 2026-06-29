Reality-Nachschub für den Sommer: In den kommenden Monaten starten mehrere Formate, die reichlich Drama, Flirts und Promi-Konflikte versprechen - von "Bad Boyfriends" bis zur "Villa der Versuchung".

Der Sommer 2026 wird für Reality-Fans alles andere als ruhig. Während einige Formate noch aus dem Frühjahr in die heißen Monate hineinlaufen, stehen bereits mehrere Neustarts und neue Staffeln bereit. Auch ein neues RTL+-Format soll frischen Stoff für den Reality-Kalender liefern.

"Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet" Charlotte Engelhardt (47) und Calvin Kleinen (34) werden zum Moderationsduo. Die beiden führen durch die neue RTL+-Reality-Show "Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet". Ab dem 30. Juni stehen beim Streamingdienst zehn Folgen der neuen Show bereit, die über fünf Wochen hinweg jeweils als Doppelfolge erscheinen. Das Konzept lebt von einem Twist: Acht Männer werden mit dem Versprechen von Sonne, Luxusvilla und Partys nach Teneriffa gelockt - angeblich für eine Show namens "Bro Island". Doch dieses Format gibt es gar nicht.

Nach der ersten Party folgt die Überraschung: Die Männer treffen auf ihre eigenen Partnerinnen, die genug haben "von leeren Versprechen, Ego-Trips, Kontrollverhalten, Eifersucht, fehlender Wertschätzung oder chronischer Unreife", wie es in einer Mitteilung des Streamingdienstes heißt. Immer wieder treffen die Paare zu Aussprachen und unangenehmen Wahrheiten aufeinander.

"Villa der Versuchung"

Die zweite Staffel "Villa der Versuchung" startet am Montag, 3. August, um 20:15 Uhr und ist parallel auf Joyn abrufbar. Gastgeberin ist erneut Verona Pooth (58). Welche Promis sich diesmal der Herausforderung stellen werden, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Nach einer ersten erfolgreichen Staffel, die am 7. Juli 2025 Premiere feierte, kehrt das Format laut Sender als "starke Marke" für Sat.1 und Joyn zurück. Gedreht wurde ab Februar in Thailand. Im Mittelpunkt steht ein Jackpot von 250.000 Euro, um den 14 Prominente konkurrieren. Das Prinzip ist denkbar einfach und zugleich tückisch: Jede Annehmlichkeit in der Villa kostet Geld - und dieses Geld wird unmittelbar vom gemeinsamen Topf abgezogen. Je großzügiger sich die Stars einrichten, desto kleiner fällt am Ende die mögliche Gewinnsumme aus.

"Are You The One? Realitystars in Love"

"Are You The One? Realitystars in Love" geht in eine neue Runde. Unter anderen will Raúl Richter (39) sein "Perfect Match" finden. Neben dem ehemaligen "GZSZ"-Darsteller gehen weitere Reality-TV-Bekanntheiten auf die Suche nach der richtigen Partnerin oder dem richtigen Partner. Finden alle ihr "Perfect Match", gewinnen sie gemeinsam 200.000 Euro.

Zu Richter gesellen sich unter anderem Daymian Weiß ("Willkommen bei Familie Weiß"), Marwin ("Temptation Island VIP"), Germain ("Are You the One?"), Emma Fernlund ("Sommerhaus der Stars"), Jenny Grassl ("Der Promihof") und Julia Römmelt ("Beauty & The Nerd"). Die neue Staffel soll noch im Sommer starten.

"Love Island VIP"

Auch auf "Love Island" wird wieder geflirtet: Der VIP-Ableger geht in die dritte Staffel und wird erneut von Sylvie Meis (48) moderiert. Offizielle Details zu den Kandidatinnen und Kandidaten der Kuppelshow gibt es noch nicht. Gerüchten zufolge könnten Ex-"Bachelor" Martin Braun, Model Hanna Weig und Realitystar Eva Benetatou dabei sein. RTLzwei gab lediglich Ende Mai bekannt, dass die Dreharbeiten zu dem Zeitpunkt gerade begonnen hätten. Die vergangene Staffel startete Mitte September 2025.

"Das Sommerhaus der Stars"

50.000 Euro Preisgeld, ein Titel und ein Haus voller Kameras - das ist die Grundformel, die RTL seit Jahren zuverlässig in Beziehungsdramen verwandelt. Im Spätsommer startet "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" in eine neue Runde, und der Sender hat wieder eine bunte Mischung zusammengestellt, darunter TV-Kommissar Michael Naseband (61) mit Freundin Shelly (30) oder Reality-TV-Dauergast Nico Legat (28) und Partnerin Laura Parrinello (26).