Jean-Claude Van Damme wird 65

Vom Karate-Wunderkind zum Hollywood-Star: Jean-Claude Van Damme kämpfte sich in den 80ern an die Spitze der Actionwelt - und verlor alles durch Drogen und Exzesse. Zum 65. Geburtstag blickt der Belgier auf eine bewegte Karriere zurück.
Jean-Claude Van Damme (65) gehört zu den bekanntesten Action-Stars seiner Generation. Der Belgier begann als Kampfsportler und schaffte mit "Bloodsport" (1988) den Sprung nach Hollywood. Seither verkörpert er den Inbegriff des muskelbepackten Kämpfers, der auch im echten Leben mehr als einmal zu Boden ging.