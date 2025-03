Das *NSYNC-Mitglied JC Chasez (48) hat seinen Vater verloren. Wie "TMZ" berichtet, starb Ray "Roy" Edward Chasez im vergangenen Monat mit 73 Jahren in Florida. Gemäß dem Nachrichtenportal erlag er einer Krebserkrankung, gegen die er bereits zum fünften Mal in seinem Leben angekämpft hatte.

Trauerfeier mit *NSYNC-Sängern

Laut des Berichts fand am vergangenen Samstag eine Trauerfeier für den Verstorbenen statt. An der Veranstaltung in Orlando sollen auch Mitglieder der Boyband *NSYNC teilgenommen haben, um ihrem Kollegen in der schweren Zeit beizustehen. Roy Chasez war während der Anfänge von *NSYNC sehr eng in die Band involviert, da sein Sohn und die anderen Sänger Justin Timberlake, Lance Bass, Joey Fatone und Chris Kirkpatrick zum Gründungszeitpunkt 1995 noch sehr jung waren.

Quellen berichten, dass auch andere Leute aus der Musikindustrie der Feier bewohnten, da sie Chasez von damals noch gut kannten. Zeit seines Lebens engagierte er sich zudem in Wohltätigkeitsorganisationen. Er hinterlässt neben seinem Sohn JC und dessen Bruder Tyler auch seine Ehefrau, mit der er 51 Jahre lang verheiratet war.

Die Band *NSYNC, die mit Hits wie "Bye Bye Bye" und "It's Gonna Be Me" weltweit erfolgreich war, löste sich 2002 offiziell auf. In den letzten Jahren zeigten sich die Mitglieder jedoch wieder vereint und veröffentlichten sogar gemeinsam Musik. Im September 2023 übergaben sie bei den MTV Music Awards zusammen einen Award, wenige Tage später veröffentlichten sie dann den neuen Song "Better Place" zum Soundtrack des Films "Trolls Band Together". Im März 2024 standen sie erstmals seit 2013 wieder Seite an Seite auf der Bühne.