Jazzfestival Esslingen: Fulminante Hommage an Eberhard Weber

Im Abschlusskonzert des Jazzfestivals Esslingen erwiesen Larry Grenadier und das Janke Quartett dem einstigen Weltklasse-Bassisten Eberhard Weber ihre Reverenz.
Das Abschlusskonzert des Jazzfestivals Esslingen im Kulturzentrum Dieselstraße wurde zur beeindruckenden Hommage an Eberhard Weber, einen der herausragenden Bassisten in der Historie des Jazz. Seit der ersten Auflage im Jahr 2015 fungiert Weber, der in Esslingen aufgewachsen ist, als Schirmherr des inzwischen weit über die Grenzen Esslingens hinaus bekannten Festivals.