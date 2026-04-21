Jazzclub Leonberg: Posaunen-Power mit Uli Gutscher

1 Posaunist Uli Gutscher (2. v. re.) und seine Band treten am Donnerstag im Leonberger Jazzclub auf. Foto:

Von Standard bis Improvisation: Gestandene Musiker spielen am Donnerstag in der Leonberger Steinturnhalle.











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Wer am Sonntag in der Klavierfabrik von Georg Pfeiffer war, hat bei einem kleinen Auftritt schon einen guten Vorgeschmack bekommen. Das Hauptmenü gibt es jetzt am Donnerstag, 23. April, 19.30 Uhr, in der Leonberger Steinturnhalle. Das Uli Gutscher Quartett kommt mit einer hochkarätigen Besetzung aus der süddeutschen Jazzszene in den Jazzclub. Und der Hausherr macht auch mit: Jazzclub-Chef Frithjof Gänger greift zum Saxofon.