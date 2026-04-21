Jazzclub Leonberg: Posaunen-Power mit Uli Gutscher
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Posaunist Uli Gutscher (2. v. re.) und seine Band treten am Donnerstag im Leonberger Jazzclub auf. Foto:  

Von Standard bis Improvisation: Gestandene Musiker spielen am Donnerstag in der Leonberger Steinturnhalle.

Wer am Sonntag in der Klavierfabrik von Georg Pfeiffer war, hat bei einem kleinen Auftritt schon einen guten Vorgeschmack bekommen. Das Hauptmenü gibt es jetzt am Donnerstag, 23. April, 19.30 Uhr, in der Leonberger Steinturnhalle. Das Uli Gutscher Quartett kommt mit einer hochkarätigen Besetzung aus der süddeutschen Jazzszene in den Jazzclub. Und der Hausherr macht auch mit: Jazzclub-Chef Frithjof Gänger greift zum Saxofon.

 

Der Hausherr macht mit

Der Posaunist Uli Gutscher gehört seit vielen Jahren zu den prägenden Musikern der regionalen Jazzszene. Am Klavier sitzt Tilmann Jäger, einer der vielseitigsten Jazzpianisten Süddeutschlands. Sein Spiel ist geprägt von stilistischer Offenheit – von klassischem Modern Jazz über Latin bis zu freien improvisatorischen Momenten. Für das rhythmische Fundament sorgen Thomas Krisch am Kontrabass und der in Leonberg bestens bekannte Schlagzeuger Herbert Wachter.

Das Publikum erwartet einen abwechslungsreichen Abend mit klassischen Jazzstandards, Eigenkompositionen und Improvisationen. Karten für 15 Euro, ermäßigt 10 und 7 Euro unter www.jazzclub-leonberg.de

 