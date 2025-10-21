Jazz und Literatur in Schönaich: Unter die Haut gehender Jazz plus Paul Auster

Das Peter Lehel Quartet – Träger des Landesjazzpreises – ehrt den im vergangenen Jahr verstorbenen Schriftsteller mit jazzigen Noten in der gut gefüllten Schönaicher Zehntscheuer.
Es hat sich unter den Jazzfans herumgesprochen, dass man es sich nicht entgehen lassen sollte, wenn die Kontrabassistin Judith Goldbach zusammen mit der Musikschule Schönaich mit Jazz vom Feinsten auffährt. Das passiert derzeit dreimal jährlich, und die Bassistin nutzt ihre Kontakte zur Szene, zu der sie und ihr Mann Andreas Francke letztendlich ja selbst gehören. „Es ist schön, auch mal auf der anderen Seite zu stehen“, sagt sie und meint damit: lauschenderweise im Publikum und nicht auf der Bühne. Diesmal gastierte das Peter Lehel Quartet angesagt – mit einem sehr besonderen Abend.