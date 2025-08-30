Er kann Klamauk, Klavier und noch ein Dutzend Instrumente mehr: Helge Schneider lebt seit Jahrzehnten nach eigenen Noten - und hat aus Improvisation und Chaos ein Erfolgsrezept entwickelt.
Bei seinem ersten Auftritt war Helge Schneider sieben Jahre alt. Er sollte beim "Tag der Hausmusik" in Essen Klavier spielen. Doch vorgeschriebene Noten waren noch nie sein Ding: Beim Mozart-Stück vor 600 Leuten verspielte er sich, hämmerte dann mit den Ellbogen auf das Klavier ein, beleidigte das Publikum frustriert als "Doofmänner" und stürmte von der Bühne.