Jazz Open Stuttgart: Der Liebesverstärker: So war’s bei Lenny Kravitz auf dem Schlossplatz

1 Lenny Kravitz begeisterte am Donnerstagabend im Rahmen der Jazz Open auf dem Stuttgarter Schlossplatz 7200 Fans. Foto: Jazz Open/Reiner Pfisterer

„Danke, dass ihr mich in euer schönes Haus eingeladen habt!“ Lenny Kravitz ist am Donnerstag bei den Jazz Open in Stuttgart aufgetreten: Kritik und Setlist vom Konzert auf dem Schlossplatz.











Link kopiert



Lenny Kravitz ist der Jerry Bruckheimer unter den US-Rockstars. Er liebt überlebensgroße musikalische Effekte, verabscheut alles, was auch nur den Anschein von Langeweile haben könnte. Wo er ist, muss es krachen. Und am besten von Anfang an. Was beim Hollywood-Produzenten Bruckheimer die Explosionen sind, mit denen er in seinen Actionspektakel stets schon in den ersten Minuten die Leinwand erschüttert, ist bei Lenny Kravitz der Song „Are You Gonna Go My Way“. Seinen von Craig Ross’ fiesen Gitarrenriff beseelten Überhit hebt Kravitz beim Konzert auf dem Stuttgarter Schlossplatz nämlich nicht etwa bis zu dem Zugabenteil auf, wie es andere wahrscheinlich tun würden, sondern fällt scheppernd mit ihm mit der Tür ins Haus: Krawumm!