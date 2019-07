1 Sting will am Donnerstag bei den Jazz Open in Stuttgart singen. Foto: dpa

Die Fans von Sting können hoffen: Bisher hat sich der Sänger für die Jazz Open am Donnerstag nicht krank gemeldet. In Gent war sein Konzert ausgefallen. Auch in München gehen die Veranstalter davon aus, dass er am Mittwoch spielen kann.

Stuttgart - Zahlreiche Genesungswünsche erreichen den britischen Sänger Sting über die sozialen Medien: Am Montag hat der 67-Jährige sein Konzert in Belgien wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt. Am vergangenen Samstag war er auf der Freilichtbühne Peißnitz in Halle (Saale) noch in Bestform, begeisterte Tausende „drahtig, agil und allürenfrei“, wie die dortige Zeitung „Freie Presse“ schreibt. Nachdem er auf Anraten seiner Ärzte beim Gent Jazz Festival eine Zwangspause einlegen musste – es heißt, er leide an einer Kehlkopfentzündung, wofür es keine offizielle Bestätigung gibt –, gehen die Veranstalter des Tollwood-Festivals in München und der Jazz Open in Stuttgart davon aus, dass Sting nach kurzer Erholung seine Tour wie geplant fortsetzen kann.

Bisher gibt es keine Absage für Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch soll der Popstar im Olympiapark in München auftreten. „Wir haben keine Absage vom Management bekommen“, erklärte am Dienstag ein Sprecher des Tollwood-Festivals gegenüber unserer Zeitung. Sollte sich Sting doch nicht in der Lage sehen, ein Konzert zu spielen, werde man „umgehend“ die Öffentlichkeit darüber informieren, über die Medien und die sozialen Netzwerke. Auch bei den Jazz Open gehen die Veranstalter davon aus, dass das ausverkaufte Konzerte des früheren Police-Sängers am Donnerstag auf dem Schlossplatz wie geplant stattfinden kann. Schon in der Vergangenheit hatte Sting immer mal wieder Probleme mit dem Kehlkopf gehabt und Konzerte absagen müssen.