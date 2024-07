Jazz-Open-Highlights: Von der Macht des Miteinanders

1 Jakob Manz (zweiter von links) und seine Band Groove Connection in der Spardawelt Foto: Christian Hass

Der Bassist Marcus Miller hat im Alten Schloss gespielt, was nur er kann – und im Bix gab es einmal mehr musikalische Sensationen zu bestaunen, die dafür sorgen, dass die Festivalmischung stimmt.











Link kopiert



Die Finger fliegen, sie peitschen und zupfen die Saiten des E-Basses über die gesamte Länge und Breite des Griffbretts, dass dem Publikum die Tieftöne und die hohen Licks nur so um die Ohren fliegen. „Run for Cover“ heißt Marcus Millers Paradenummer aus der Feder von David Sanborn, am Montagabend setzt der Bassist mit einem starken Quintett den Innenhof des Alten Schlosses unter Strom. Es ist der letzte Abend an diesem besonderen Jazz-Open-Ort, an diesem Mittwoch startet das Schlossplatz-Programm.