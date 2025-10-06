Jazz Open 2026: Superstar Nick Cave spielt 2026 bei den Jazz Open in Stuttgart

1 Nick Cave tritt am 6. Juli 2026 mit seiner Band The Bad Seeds auf dem Schlossplatz in Stuttgart auf Foto:

Es ist der erste Name und der erste Wow-Effekt für die Jazz Open 2026: Nick Cave, Herr der dunklen Töne, spielt am 6. Juli 2026 auf dem Stuttgarter Schlossplatz.











Jazz Open-Macher Jürgen Schlensog zieht seiner ersten Trumpf für die Jazz Open 2026 (1. bis 12. Juli 2026): Nick Cave, der australische Superstar dunkler, bildstarker Erzählungen und schaurig-schöner Balladen, eröffnet am 6. Juli 2026 die Reihe der Konzerte auf dem Schlossplatz. Das bestätigte Schlensog am Montag kurz nachdem das Management von Nick Cave die Termine der Europatournee von Nick Cave & The Bad Seeds für 2026 veröffentlich hatte. Zuletzt hatte Nick Cave im Festspielhaus Baden-Baden ein internationales Publikum mit einem Soloabend begeistert.