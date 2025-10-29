Jazz Open 2026 in Stuttgart: Katy Perry und Co. sorgen für Ansturm – Server brechen zusammen

Zum Start des Vorverkaufs für die Jazz Open brechen die Server zeitweise zusammen: Der Ansturm auf Katy Perry und Co. ist rekordverdächtig. Die Veranstalter entschuldigen sich.

Wer an Karten für Katy Perry und weitere Superstars kommen will, braucht Geduld. Der Start des Ticketverkaufs für die Jazz Open 2026 hat bei vielen Fans für Unmut gesorgt. Kurz nach Beginn des Vorverkaufs am Mittwochnachmittag brach stellenweise der Online-Ticketshop unter dem Ansturm zusammen. Zahlreiche Interessenten berichten von langen Wartezeiten, abgebrochenen Bestellvorgängen und verlorenen Reservierungen.

In den sozialen Medien machen viele ihrem Unmut Luft. Ein Nutzer schreibt: „Anwenderfreundlich geht definitiv anders! Wollte nach dem durchaus kompliziert anspruchsvollen Bestellvorgang bezahlen – ätsch! Ihre Reservierungszeit ist abgelaufen! Plätze weg.“ Auch andere Fans äußeren sich frustriert über das komplizierte System. Besonders die notwendige Personalisierung jedes einzelnen Tickets sorge für zusätzliche Verzögerungen, wird beklagt.

Die Veranstalter reagieren prompt und veröffentlichen am Abend dieses Statement in den sozialen Medien: „Liebe Leute, wir werden überrannt und arbeiten hart an Fortschritt. Wir entschuldigen uns für die langen Wartezeiten und für die Probleme beim Bestellvorgang!“

In den ersten Stunden bereits 18 000 Tickets verkauft

Regelrecht überrannt wurden die Jazz Open am ersten Tag. Bereits in den ersten Stunden gingen etwa 18 000 Tickets über den virtuellen Ladentisch, sagt Promoter Jürgen Schlensog. Dies sei ein Rekord.

Zur Ursache für die technischen Probleme erklärt Schlensog: „Der Hauptgrund ist leider trivial. Jedem Ticket wird ein VVS-Ticket zugeordnet, egal, ob es der Käufer nutzt. Somit ist der VVS-Server die Engstelle. Das Problem gibt’s, wie ich höre, auch beim VfB-Ticketing.“ Die Nachfrage sei eben enorm, da kämen die Server nun mal an ihre Grenzen.

Auch die Pflicht, jede Karte zu personalisieren, was zeitaufwendig ist, hänge mit den VVS-Angeboten zusammen. Schlensog: „Die Personalisierung brauchen wir eigentlich nicht. Sie ist wegen des VVS notwendig – und deren Server sind langsam.“

Für den rekordverdächtigen Andrang sorgt offenbar die Ankündigung, dass auch Superstar Katy Perry bei den Jazz Open 2026 auftreten wird. Die Veranstalter gehen davon aus, dass sich in den kommenden Verkaufstagen die Zahl der gleichzeitigen Reservierungen „normalisiert“.