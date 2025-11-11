Die Jazz Open setzen noch einen drauf: Der letzte große Act fürs Schlossplatz-Festival 2026 ist nun bestätigt. Lenny Kravitz kehrt, zur Freude vieler Fans, nach Stuttgart zurück.

Beim Jazz-Open-Publikum, sagt Promoter Jürgen Schlensog, gehört Lenny Kravitz „zu den am häufigsten gewünschten Stars“. Seit seinem ersten Auftritt beim Stuttgarter Festival im Jahr 2008 habe sich der US-Rockstar immer weiter „zur Stilikone“ entwickelt. Seine Bühnenpräsenz sorge für hoch emotionale Shows mit Songs wie „Mr. Cab Driver“, „American Woman“ oder „Fly Away“. Auch im Sommer 2026 könnten sich die Fans auf eine „explosive Rockshow mit seinen größten Hits“ freuen, so Schlensog. Das Credo von Kravitz lautet: „Rock muss laut sein.“

Ein Termin war noch offen beim bereits angekündigten Line-up für die Jazz Open 2026 auf dem Schlossplatz. Die Lücke schließt Lenny Kravitz am Freitag, 10. Juli. Der Act ist nun bestätigt. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 13. November, um 14 Uhr über den Ticketshop unter jazzopen.com.

Lenny Kravitz: Der lässigste Rockstar mit legendärer Coolness

Der wahrscheinlich coolste Rockstar der Welt altert womöglich rückwärts. Lenny Kravitz ist angeblich 61, weil 1964 geboren – sein Sixpack, seine schlanke Statur und seine ultracoole Sonnenbrille aber sagen: Das kann nicht sein! Vielleicht ist alles immer auch eine Frage der passenden Musik, nicht nur eine Frage des Trainingseifers im Gym.

So feierte Lenny Kravitz bei den Jazz Open 2024 backstag im Neuen Schloss mit Bassistin Nik West (links) und Drummerin Jas Kayser. Foto: stzn

Kravitz hat sich seinen Erfolg hart erarbeitet: Lange tourte er ohne viel Geld durch kleine Klubs, reiste mit dem Zug – Erfahrungen, die ihn bis heute prägen. Besonders Deutschland hat der Musiker offenbar in guter Erinnerung behalten, wie er im Interview mit der Presseagentur dpa verriet. Für seine Auftritte bereitet sich der Rockstar diszipliniert vor: mit körperlichem Training an fünf bis sechs Tagen pro Woche, bewusster Ernährung und täglicher Meditation. „Ich will körperlich und geistig im Einklang sein“, sagt Kravitz, der überzeugter Veganer ist.

Katy Perry ist „weitgehend ausverkauft“

Mit der Verpflichtung von Kravitz ist das Headliner-Programm der Jazz Open 2026 nun komplett. Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren – und bei einigen Konzerten ist Eile geboten. Auf dem Schlossplatz ist die Show von Katy Perry (8. Juli) bereits „weitgehend ausverkauft“. Für die Auftritte von Nick Cave & The Bad Seeds (6. Juli), Teddy Swims (7.Juli), Jamiroquai (9. Juli), Jamie Cullum und Joss Stone (11. Juli) und Moby (12. Juli) gibt es noch Karten.

Auch Konzerte im Alten Schloss sind sehr begehrt

Große Nachfrage herrscht ebenfalls für die Konzerte im Alten Schloss. Die Auftritte von MEUTE (1. Juli), Curtis Stigers & die SWR Big Band (3. Juli) und Diana Krall (5. Juli) sind nahezu ausverkauft. Restkarten gibt es noch für Asaf Avidan (2. Juli) und für die außergewöhnliche Crossover-Produktion Lee Ritenour & The Stuttgart Chamber Orchestra play Bowie (4. Juli).Alle weiteren Jazz- und Clubkonzerte des Festivals werden die Veranstalter am 12. Februar bekannt geben.