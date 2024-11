Jazz Open 2025 in Stuttgart: Die Techno-Pioniere von Kraftwerk spielen vor dem Neuen Schloss

1 Die Band Kraftwerk 2015 bei einem Konzert in der Liederhalle Stuttgart. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Live-Konzerte von Kraftwerk sind äußerst selten. Die Legenden des Elektro-Pops haben einem Exklusivauftritt am 8. Juli bei den Jazz Open zugesagt. Dieser Termin war noch offen. Erinnerungen an das Geheimkommando Spacelab von 2018 werden wach.











Ihr einziges Deutschlandkonzert in diesem Jahr hat die 1970 gegründete Band Kraftwerk im September vor der barocken Kulisse der Dresdner Semperoper gegeben. Die Avantgardisten der elektronischen Musik lieben historische Orte. Auch im nächsten Jahr will das Düsseldorfer Ensemble nicht auf Tour gehen. Bisher ist nur ein einziger Auftritt geplant – exklusiv bei den Jazz Open vor dem Neuen Schloss in Stuttgart, also ebenfalls an einem Platz mit Geschichte.