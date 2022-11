11 Grace Jones liebt es nach wie vor extravagant. Foto: Opus/little yellow jacket/Kristian Sibast

Zu den spannenden Fragen mit Blick auf den Stuttgarter Festivalkalender gehört das Programm der Jazz Open: Das Groß-Event in der Stuttgarter Innenstadt sucht stets eine stimmige Balance zwischen Jazz und Pop. Das zeigen auch diesmal schon die ersten Namen, die die Festivalleitung nun bekannt gegeben hat.

Auf der großen Schlossplatz-Bühne, die traditionell eher dem Pop zuneigt, wird es am 22. Juli eine „Ladies’ Night“ geben. Die mondäne Pop-Diva Grace Jones (74, „Slave to the Rhythm“) und die britische Sängerin Joss Stone (35, „You had me“) teilen sich an diesem Abend die Bühne. Beide waren schon früher bei den Jazz Open zu Gast, Grace Jones zuletzt im Jahr 2009.

Parov Stelar plant seine dritte Jazz-Open-Party

Ebenfalls auf dem Schlossplatz auftreten wird am 18. Juli die britische Rockband Deep Purple. Sie hat nach über 50 Jahren im Geschäft erst unlängst in der Schleyerhalle gezeigt, dass sie nach wie vor in großer Form ist. Am 20. Juli eröffnet der schottische Liedermacher Paolo Nutini den Abend auf dem Schlossplatz, ehe der Elektroswing-Partymacher Parov Stelar bei seinem dritten Jazz-Open-Einsatz für Stimmung sorgen soll.

Im Innenhof des Alten Schlosses kommen Jazz-Hörer auf ihre Kosten: Am 13. Juli tritt dort das texanische Fusion-Kollektiv Snarky Puppy auf, das aus bis zu 20 hochbegabten Mitgliedern schöpfen kann. Im Vorprogramm spielt das oberbayerische Duo Dreiviertelblut seine rabenschwarze Mundart-Folklore – eine durchaus interessante Kombination.

Am 15. Juli ist im Alten Schloss der englische Bandleader Jools Holland mit seinem großen Rhythm & Blues Orchestra zu Gast. Im Vorprogramm: die Selecter-Mitglieder Pauline Black und Arthur Gaps Hendrickson.

Arturo Sandoval im Alten Schloss für energiegeladenen Jazz

Am 16. Juli werden zwei Jazz-Schwergewichte auftreten, der Trompeter Arturo Sandoval und der Saxofonist Branford Marsalis mit seinem Quartett. Deutlich ungewöhnlicher dürfte das Programm am 17. Juli ausfallen, wenn die elfköpfige Techno Marching Band Meute auf der Bühne steht – sie mischt treibenden Techno mit expressiver Blasmusik.

Tickets gibt es im Internet unter: www.jazzopen.com