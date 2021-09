7 Frontman von „The Element of Crime“ Sven Regener im Stuttgart alten Schloss. Foto: /Reiner Pfisterer

Am Montagabend verzaubert „The Element of Crime" das Stuttgarter Publikum im Hof des alten Schlosses. Frontmann und Kultautor Sven Regener plaudert auch viel – nur über eine Sache will er nichts sagen.















Stuttgart - Der Klang der Trompete, faszinierende Melancholie – das sind die Elemente, die die beiden doch eigentlich so unterschiedlichen Ensembles verbinden, die am vierten Abend des Jazz Open 2021 im Hof des alten Schlosses spielen. Dort sind alle Plätze längst belegt, dort schwelgt das Publikum in der Intensität, mit der zuerst der israelische Jazzer Itamar Borochov, dann „The Element of Crime“ diesen Ort erfüllen.

Schriftsteller Sven Regener seit 30 Jahren Frontman

Mehr als 30 Jahre schon singt Sven Regener mit seiner Band von einer stets leicht verzauberten, verkaterten Welt. Und vor 20 Jahren feierte er seinen Durchbruch auch als Schriftsteller mit dem Roman „Herr Lehmann“. In Stuttgart hängt seine Stimme rau und träumend in der Luft dieser schönen Septembernacht, die Musik rollt an, nicht selten im Dreiertakt, das Akkordeon tanzt mit, und schon das dritte Lied trägt einen Titel, der besser nicht zur Zeit passen könnte, obschon der Wochentag nicht stimmt: „Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang“. 24 Stücke spielen „The Element of Crime“, alte, neue, Sven Regener plaudert, erzählt – nur über Corona will er nichts sagen, der Virus ist vergessen, in diesen Stunden, die Welt ist endlich wieder größer als er.

