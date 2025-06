Jazz in Korntal-Münchingen: Ein Festival aus einer Glühwein-Laune heraus

In wenigen Tagen treten in Korntal in der Bergstraße hochkarätige Künstler auf. Der Organisator, der Kontrabassist Veit Hübner, ist von seiner Nachbarschaft hellauf begeistert.

Glühwein am Dreikönigstag – das hat für die Bewohner der Bergstraße in Korntal-Münchingens größtem Stadtteil Korntal Tradition. Regelmäßig treffen sich die Nachbarn am 6. Januar, um gemeinsam etwas zu trinken und zu plaudern. Und genau so regelmäßig haben sie währenddessen immer über ein Festival „fantasiert“, das sie doch veranstalten könnten, erzählt Veit Hübner. Der Kontrabassist und Komponist wohnt seit 23 Jahren in der unteren Bergstraße. Er ist einer von zahlreichen hochkarätigen Künstlern im Ort – und wurde nun obendrein zum Organisator auserkoren: zu dem des zweitägigen Bergstraßenfestivals jetzt am 27. und 28. Juni. Denn Anfang dieses Jahres ist aus der Fantasterei bei einem Gläschen Glühwein tatsächlich ein konkretes Projekt geworden.

Anlass ist das 50-Jahr-Jubiläum der Stadt Korntal-Münchingen. Am 1. Januar 1975 fusionierten im Zuge der Gemeindereform die beiden bis dahin unabhängigen Gemeinden Korntal und Münchingen zu einer Stadt. Das 50-Jahr-Bestehen feiert die Strohgäu-Kommune mit mehreren Aktivitäten, wofür sie insgesamt 100 000 Euro bereitstellt. 50 000 Euro sind für ehrenamtlich engagierte Gruppen vorgesehen: Das Jubiläum soll gemeinsam mit den Bürgern, mit Vereinen und anderen Einrichtungen stadtteilverbindend gewürdigt werden. Darauf aufmerksam machte Veit Hübner Paul Blank. Dieser sitzt für die Freien Wähler im Gemeinderat, wohnt ebenfalls in der unteren Bergstraße – und war stets Gast beim Glühweintrinken.

Die Nachbarschaft – einmalig

So kam es, dass Veit Hübner im Rathaus für den Verein Jazzkultur – dessen Vorsitzender er ist – als Träger einen Zuschuss beantragte. Ein Grundstamm an Geld sei für eine solche Veranstaltung unbedingt notwendig, meint der 56-Jährige und betont auch, ohne die finanzielle Unterstützung der Stadt von 4000 Euro gäbe es das Festival nicht. Grob überschlagen würde die zweitägige Veranstaltung insgesamt rund 18 000 Euro kosten. Die Finanzierung erfolgt außerdem über die Eintrittsgelder der Besucher und dank Sponsoren. Veit Hübner sagt, er sei überrascht und erfreut angesichts der großen Spendenbereitschaft der Menschen.

Ohne die laut Hübner grandiose Nachbarschaft, die seiner Ansicht nach einmalig ist und schon immer so gut war – „jeder ist hilfsbereit, letztens hat meine Nachbarin mir ihr Auto geliehen“ – und ohne die Zusagen der Künstlerinnen und Künstler gäbe es das Festival allerdings auch nicht. „Wir haben alle Musiker und Künstler in der Stadt gefragt, ob sie Zeit und Lust haben mitzumachen“, sagt Veit Hübner. Haben sie.

Band mit Probenkeller bei Familie Hübner

Entstanden ist deshalb ein Programm über zwei Tage mit vielen namhaften und preisgekrönten Musikgrößen aus Korntal-Münchingen: Neben Veit Hübner sind das Fola Dada, Roland Baisch, Eva Leticia, Benedikt Moser, Felix Schrack und die Band Rikas, zu denen Hübners Sohn Ferdinand gehört. Dass die Rikas in Korntal gastieren, sei eine Ehre, sagt der Kontrabassist. Für gewöhnlich stehe die im Jahr 2016 gegründete Gruppe auf den großen Bühnen in Stuttgart, London oder Paris. Man habe sie aber überreden können, in Korntal zu spielen, verrät Veit Hübner, ehe er lacht. Schließlich hätten die jungen Männer ihren Probenkeller in der Bergstraße 30, dem Zuhause der Familie Hübner. Wer die Veranstaltung besucht, den erwartet ein „Feuerwerk von grandioser Musik“, verspricht Veit Hübner.

Seit März schon plant um ihn herum ein harter Kern von ungefähr 15 Bewohnern das Bergstraßenfestival Richtung Gartenstraße. Insgesamt helfen sogar rund 30 Personen mit. Am Freitag sowie am Samstag verkaufen sie außerdem an verschiedenen Ständen Speisen und Getränke wie zum Beispiel Alkoholfreies, Wein und Cocktails, Pizza und Gegrilltes. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.

Das ist geboten

Das Programm

Los geht es in der unteren Bergstraße in Korntal an diesem Freitag, 27. Juni, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Es spielen Dada, Fischer und Hübner sowie Eva Leticia mit „Latin Affairs“ und die Rikas. Tags drauf beginnt das Festival um 15 Uhr mit Kindertheater mit Christof und Vladi Altmann. Am Samstagabend spielen von 19.30 Uhr an Berta Epple und das Count Baischy Orchestra.

Die Tickets

Eintrittskarten für 25 Euro (ermäßigt 20 Euro, Kombiticket 40 Euro) gibt es in der Buchhandlung Blessings4you in Korntal und an der Abendkasse. Das Kindertheater am Samstagnachmittag kostet keinen Eintritt. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass sie auch bei Regen spielen – und in dem Fall wetterfeste Kleidung nicht schadet.