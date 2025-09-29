Jay Kelly: Erster ausführlicher Trailer mit George Clooney

George Clooney in der Identitätskrise: Im ersten ausführlichen Trailer zu "Jay Kelly" reist der Superstar mit dem Zug durch Europa. Mit an Bord sind Adam Sandler, Laura Dern und Lars Eidinger als deutscher Tourist.

Nach einem ersten kurzen Teaser Anfang August: Der erste ausführliche Trailer zu "Jay Kelly" ist da. George Clooney (64) verkörpert darin den Titelhelden, den "letzten der alten Filmstars". So formuliert es wenigstens dessen Manager Ron (Adam Sandler, 59) in dem Clip. Doch Jay Kelly steckt in einer Identitätskrise.

"Ich hab genug von dem Ganzen", sagt Jay Kelly zu Beginn des Trailers. Die Szene entpuppt sich als Teil eines Films im Film, doch Kelly hat auch jenseits der Kamera den Kontakt zu seinem wahren Leben verloren. Zur Selbstfindung reist er mit dem Zug durch Europa, auf dem Weg nach Paris zu seiner Tochter.

Mit an Bord sind Manager Ron und seine Assistentin Liz (Laura Dern). Und etliche Touristen, die Jay Kelly erkennen und ihn darauf ansprechen, wie viel seine Filme ihnen bedeuten. Unter den Passagieren ist, wie bereits im Teaser zu erkennen, Lars Eidinger als deutscher Radfahrer.

Große Namen vor und hinter der Kamera

Regie bei "Jay Kelly" führte "Marriage Story"-Macher Noah Baumbach (56), der mit seiner Frau Greta Gerwig (42) das Skript zu "Barbie" verfasst hat. Gerwig spielt wie Riley Keough (36) oder Patrick Wilson (52) eine Nebenrolle in "Jay Kelly". Genauso Emily Mortimer (53), die mit Baumbach das Drehbuch schrieb.

"Jay Kelly" gilt als Kandidat für die nächste Oscar-Verleihung. Vor allem Adam Sandler werden gute Chancen auf seine erste Nominierung eingeräumt. Die Tragikomödie startet am 20. November in ausgewählten deutschen Kinos. Am 5. Dezember ist der Film dann auf Netflix verfügbar.