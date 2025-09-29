Jay Kelly: Erster ausführlicher Trailer mit George Clooney

George Clooney in der Identitätskrise: Im ersten ausführlichen Trailer zu "Jay Kelly" reist der Superstar mit dem Zug durch Europa. Mit an Bord sind Adam Sandler, Laura Dern und Lars Eidinger als deutscher Tourist.
Nach einem ersten kurzen Teaser Anfang August: Der erste ausführliche Trailer zu "Jay Kelly" ist da. George Clooney (64) verkörpert darin den Titelhelden, den "letzten der alten Filmstars". So formuliert es wenigstens dessen Manager Ron (Adam Sandler, 59) in dem Clip. Doch Jay Kelly steckt in einer Identitätskrise.