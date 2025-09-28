Jawort mit Schauspielerin Laura Rauch: In Südtirol: Alles was zählt-Star Riccardo Angelini hat geheiratet

Im verflixten siebten Verlobungsjahr haben "Alles was zählt"-Star Riccardo Angelini und Schauspielkollegin Laura Rauch den Schritt zum Standesamt gewagt. Für beide war das offenbar genau der richtige Zeitpunkt.
Der "Alles was zählt"-Schauspieler Riccardo Angelini (44) ist unter der Haube. Am Freitag hat der gebürtige Südtiroler seine Verlobte Laura Rauch (38) in seiner Heimat standesamtlich geheiratet, wie "Bild" berichtet. Rauch stammt aus Österreich und arbeitet ebenfalls als Schauspielerin. Das Paar war bereits seit mehr als sechs Jahren verlobt.