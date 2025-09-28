Jawort mit Schauspielerin Laura Rauch: In Südtirol: Alles was zählt-Star Riccardo Angelini hat geheiratet

Der "Alles was zählt"-Schauspieler Riccardo Angelini (44) ist unter der Haube. Am Freitag hat der gebürtige Südtiroler seine Verlobte Laura Rauch (38) in seiner Heimat standesamtlich geheiratet, wie "Bild" berichtet. Rauch stammt aus Österreich und arbeitet ebenfalls als Schauspielerin. Das Paar war bereits seit mehr als sechs Jahren verlobt.

Auch seine 90-jährige Großmutter war mit dabei Das Jawort gaben sich die beiden dem Bericht zufolge in der Gemeinde Eppan, wo noch Angelinis Eltern und seine Großmutter leben. Sie fuhren in einem Oldtimer vor und trugen traditionelle Outfits. Die Braut wählte eine helle zweiteilige Kombination mit Bluse und langem Rock und kombinierte dazu dunkle Stiefel. Im Interview schwärmte der Bräutigam hinterher: "Der schönste Moment war das Hereinkommen in den Hochzeitssaal, begleitet vom Lied 'Una canzone d'amore' von 883 auf dem Weg zum Altar. Das war sehr emotional, voller Liebe und Glückseligkeit. Ein Moment voller Magie."

Bereits in der Silvesternacht 2019 hatte der "AWZ"-Star seiner Liebsten einen Antrag gemacht. Doch durch die Corona-Pandemie verschob sich die Hochzeit - für das Brautpaar aber offensichtlich kein Problem. "Jetzt hat es sich einfach richtig und schön angefühlt und für Riccardo war es wichtig, dass seine 90-jährige Oma auch mit dabei sein kann und diesen Moment erleben darf", sagte Laura Rauch. Ihr Mann ergänzte: "Wir haben aus dem verflixten siebten Jahr das verzauberte siebte Jahr gemacht. Und wir sind immer noch verliebt wie am ersten Tag." Sie seien "wie beste Freunde" und würden nie streiten.

Seit 2024 bei "Alles was zählt"

Riccardo Angelini stieß im vergangenen Jahr zum Hauptcast der RTL-Serie "Alles was zählt", wo er Matteo Borazio verkörpert. Die erste Folge mit ihm lief am 29. Juli 2024. Der Schauspieler hatte in seinem Leben schon einige Jobs, unter anderem war er Maurer und Barkeeper. "Doch mein Herz schlägt für die Schauspielerei", wurde er damals in einer Pressemitteilung des Senders zitiert. Laura Rauch wirkte neben ihrer Arbeit am Theater ebenfalls schon in einigen Fernsehproduktionen mit, etwa bei "SOKO Kitzbühel" und 2023 in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe".