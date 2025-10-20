Antonio Banderas und seine Ex-Frau Melanie Griffith durften am Wochenende einen ganz besonderen Moment erleben: Ihre Tochter Stella hat in Spanien ihren Jugendfreund geheiratet.

Ein emotionaler Tag für das Ex-Ehepaar Antonio Banderas (65) und Melanie Griffith (68): Der beiden Schauspieler feierten am Wochenende die Hochzeit ihrer Tochter Stella (29) mit ihrem Jugendfreund Alex Gruszynski. Das Brautpaar gab sich in Spanien das Jawort, wie "Daily Mail" berichtet. Banderas erschien in einem klassischen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und schwarzer Fliege zur Feier seiner Tochter.

Auf dem Weingut, das als Hochzeits-Location diente, hob der spanische Filmstar sein Weinglas und brachte einen Toast auf das frischvermählte Paar aus, wie auf den Bildern zu sehen ist. Griffith ist darauf jedoch nicht zu sehen.

Eine Liebe seit Kindertagen

Die Hochzeit folgt gut ein Jahr nach der Verlobung des Paares. Im August 2024 hatte Stella die freudige Nachricht via Social Media geteilt und ihren Followerinnen und Followern dabei ihren funkelnden Verlobungsring präsentiert. In der Bildunterschrift schwärmte sie damals: "Ich darf für immer mit meiner Lieblingsperson auf der Erde abhängen!" In den weiteren Fotos sind die beiden sogar als Kindergartenkinder nebeneinander zu sehen.

Mutter Melanie Griffith kommentierte voller Freude: "Ich liebe euch beide so sehr! Nochmals herzlichen Glückwunsch!" In einem separaten Post betonte die Oscar-nominierte Schauspielerin die besondere Geschichte der beiden: "Er hat gefragt... Auf Knien... Sie sagte ja. Stella und Alex sind verlobt. Ihre Liebesgeschichte begann in der Vorschule! Wahre Liebe, tiefe Liebe!"

Nach der Verlobung äußerte sich auch Antonio Banderas im September 2024 im Gespräch mit dem "People"-Magazin über das bevorstehende Eheglück seiner Tochter. "Ich fühle mich großartig! Sie ist glücklich, ich bin glücklich", verriet er. Über seinen zukünftigen Schwiegersohn fand er nur lobende Worte: "Er ist großartig. Ich kenne ihn, seit er ein kleiner Junge war." Diese lange Bekanntschaft macht die Hochzeit für die ganze Familie zu etwas ganz Besonderem.

Freundschaft trotz Scheidung

Antonio Banderas und Melanie Griffith waren von 1996 bis 2015 verheiratet. Ihre Tochter Stella kam noch im Jahr der Hochzeit zur Welt. Nach der Trennung 2014 wurde die Scheidung 2015 vollzogen. Im Gegensatz zu vielen anderen Hollywood-Paaren pflegen die beiden bis heute ein freundschaftliches Verhältnis. Wenn Banderas in Los Angeles ist, trifft sich die Familie regelmäßig zum gemeinsamen Abendessen.

Auch zu Melanies anderen Kindern - Schauspielerin Dakota Johnson (36) aus der Ehe mit Don Johnson (75) und Sohn Alexander Bauer (40) aus der Beziehung mit Steven Bauer (68) - pflegt Antonio Banderas ein enges Verhältnis.