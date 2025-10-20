Antonio Banderas und seine Ex-Frau Melanie Griffith durften am Wochenende einen ganz besonderen Moment erleben: Ihre Tochter Stella hat in Spanien ihren Jugendfreund geheiratet.
Ein emotionaler Tag für das Ex-Ehepaar Antonio Banderas (65) und Melanie Griffith (68): Der beiden Schauspieler feierten am Wochenende die Hochzeit ihrer Tochter Stella (29) mit ihrem Jugendfreund Alex Gruszynski. Das Brautpaar gab sich in Spanien das Jawort, wie "Daily Mail" berichtet. Banderas erschien in einem klassischen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und schwarzer Fliege zur Feier seiner Tochter.