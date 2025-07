Jawort in Südtirol: Manuel Neuer und seine Anika: So romantisch war ihre Traumhochzeit

1 Manuel Neuer und seine Anika haben ihr Glück mit einer Traumhochzeit in Südtirol gekrönt. Foto: Action Press/Peter Schatz

Manuel Neuer hat seiner Frau Anika ein zweites Mal das Jawort gegeben. Nach dem Standesamt vor rund zwei Jahren feierten sie nun romantisch, aber auch ausgelassen in Südtirol.











Der FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer (39) und seine Frau Anika (23) haben sich erneut das Jawort gegeben. Am Samstag, 19. Juli, ließen sie sich auf Schloss Freudenstein vor idyllischer Kulisse der Südtiroler Weinberge kirchlich trauen, wie verschiedene Medien übereinstimmend berichteten. Auch einige Gäste gaben via Instagram Einblicke in die romantischen Festtage.