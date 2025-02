Nach zwei Verlobungen wollen Mike Heiter und Leyla Lahouar Ende August heiraten. Wie es sich für Reality-Stars gehört, wird das von Kameras begleitet. Das Jawort in Italien sollen die Fans sogar per Livestream verfolgen können.

Während Leyla Lahouar (28) krankheitsbedingt bei "Let's Dance" aussetzen muss, gibt es jenseits des Tanzparketts für sie schönere Nachrichten: Die für August geplante Hochzeit mit Mike Heiter (32) wird von Kameras begleitet und live gestreamt.

Paar will Community an der Hochzeit teilhaben lassen

Das Reality-Paar will sich am 30. August 2025 an der Amalfi-Küste ganz romantisch das Jawort geben. Eine vierteilige Doku-Soap für "Bildplus" begleitet die beiden bei den Vorbereitungen. "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!" soll unter anderem die Verlobungsfeier, die Brautkleidsuche sowie die Junggesellenabschiede zeigen. Die Trauung wird dann in einem Livestream übertragen.

Dass der private Moment mit vielen Menschen geteilt wird, ist für Heiter und Lahouar kein Problem: "Unsere Reise begann vor den Kameras: Wir haben uns im TV kennengelernt, dort verlobt - und nun möchten wir unsere Community auch an unserer Hochzeit teilhaben lassen", werden sie in einer Mitteilung zitiert. Sie wünschten sich eine Dokumentation des großen Tages, die "authentisch, emotional und respektvoll" ist.

Auf ihren Instagram-Accounts kündigen "Die Heiters" die Neuigkeit in einem kurzen Video an, das ihre Verlobung am Valentinstag zeigt. Es sei nun endlich offiziell, dass die Fans "unseren Weg zum JA-Wort" ab August in vier Doku-Folgen sowie "unsere traumhafte Hochzeit" live verfolgen können.

Aus Dschungelcamp-Flirt wird die große Liebe

Beide sind seit Jahren aus verschiedenen Reality-Formaten bekannt. Mike Heiter war 2017 bei "Love Island" zu sehen, wo er Elena Miras (32) kennenlernte. Die beiden verlobten sich und bekamen eine Tochter. 2019 gewannen sie "Das Sommerhaus der Stars", im darauffolgenden Jahr trennten sie sich. Leyla Lahouar nahm 2023 an "Der Bachelor" teil und war auch bei "Bachelor in Paradise" dabei.

Anfang 2024 waren beide Kandidaten bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und verstanden sich im Dschungelcamp ausgesprochen gut. Im Anschluss wurden sie ein Paar. Wenige Monate später, im Oktober 2024, nahmen sie an "Promi Big Brother" teil, das Leyla Lahouar gewann. Zuvor hatte er ihr im TV-Container vor laufenden Kameras einen Antrag gemacht. Am Valentinstag 2025 folgte eine zweite romantische Verlobung.

Auch dieses Jahr bleibt das Paar in den Medien stark präsent: Leyla Lahouar ist aktuell Kandidatin bei "Let's Dance", ab 24. März sind beide in der zweiten Staffel "The 50" bei Prime Video zu sehen.