Jawort am 4. Juli 1999

1 David und Victoria Beckham sind seit 1999 verheiratet. Foto: ddp/CAMERA PRESS/Joanne Davidson

Zum 26. Hochzeitstag widmet David Beckham seiner Ehefrau Victoria liebevolle Worte bei Instagram. Dazu gibt er einen Einblick ins Familienalbum.











Link kopiert



Am 4. Juli 1999 gab sich eines der beständigsten Promipaare das Jawort: Ex-Fußballprofi David Beckham (50) und Designerin Victoria Beckham (51). An diesem Freitag feiern die beiden ihren 26. Hochzeitstag. David Beckham nutzt den besonderen Tag für eine liebevolle Botschaft an seine Frau.