Javier Milei: Argentinien hält den Atem an

Am Sonntag steht für Argentiniens Staatschef Javier Milei und sein radikales Projekt eine Schicksalswahl an. Schwindendes Vertrauen der Bevölkerung wiegt schwer.
Den nächsten Rückschlag musste Javier Milei gerade vier Tage vor der wichtigen Parlamentswahl verdauen. Außenminister Gerardo Werthein reichte am Mittwoch seinen Rücktritt ein. Milei und seine Entourage hatten den Außenamtschef dafür verantwortlich gemacht, dass das mit großem Tamtam angekündigte umfassende 40-Milliarden-Dollar-Rettungspaket aus den USA für Milei und seine Regierung die Wirkung verfehlte. Trotz der Hilfszusagen verliert der Peso weiter an Wert.