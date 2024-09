Javier Bardem: Liebevolle Worte für Ehefrau Penélope Cruz

Schauspiellegende Javier Bardem hat beim Filmfestival in San Sebastián in höchsten Tönen von seiner langjährigen Ehefrau Penélope Cruz geschwärmt. Bei dem Filmfest erhielt der Mime einen Preis für sein Lebenswerk.

Der spanische Oscarpreisträger Javier Bardem (55) hat im Rahmen eines Auftritts beim Filmfestival in San Sebastián liebevolle Worte an seine Ehefrau Penélope Cruz (50) gerichtet. Bardem erhielt bei dem renommierten Filmfest den Donostia-Preis für sein Lebenswerk. Auf der Bühne widmete er den Award unter anderem Cruz, und bezeichnete sie als "Frau, die ich liebe und mit der ich ein Leben geteilt habe", berichtet "The Hollywood Reporter".

Bewegende Worte von Javier Bardem

Den Donostia-Award für sein Lebenswerk sollte Bardem eigentlich schon im vergangenen Jahr verliehen bekommen. Doch der letztjährige Schauspielstreik in den USA verhinderte seine Teilnahme an der 71. Ausgabe des Filmfestivals. Der Darsteller, der aus Filmen wie dem Sci-Fi-Erfolg "Dune: Part Two" oder dem Coen-Werk "No Country for Old Men" bekannt ist, dankte daneben auf der Bühne auch seiner verstorbenen Mutter, der spanischen Schauspielerin Pilar Bardem (1939-2021), sowie seinen älteren Geschwistern Mónica (60) und Carlos (61), die Bardem den Award auch überreichten.

Letztere hätten ihn "in einer Zeit erzogen, in der meine Mutter 24 Stunden am Tag arbeiten musste". Er dankte ihnen für ihre "Aufmerksamkeit und Liebe". An Ehefrau Cruz gewandt erklärte Bardem dann: "Ich möchte meine tiefe Dankbarkeit dafür zum Ausdruck bringen, was für ein Mensch du bist und wie du für das Leben verantwortlich sein kannst, für das Leben deiner Kinder, das Leben deiner Familie, deiner Mutter, deiner Freunde, das Leben anderer".

Die im Publikum sitzende Cruz erhielt im Anschluss Luftküsse von ihrem auf der Bühne stehenden Ehemann. Mit ihm ist sie seit 2010 verheiratet. Das Paar teilt die Kinder Leo (13) und Luna (11).