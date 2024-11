Javier Bardem : Er wird in Kap der Angst-Serie für Schrecken sorgen

1 Ein Meister manischer Rollen: Javier Bardem. Foto: Featureflash Photo Agency / shutterstock.com

Javier Bardem wird einen ikonischen Bösewicht der Filmgeschichte darstellen. Allerdings nicht auf der Leinwand, sondern in der Serienadaption von "Kap der Angst".











Oscarpreisträger Javier Bardem (55) wandelt auf den Spuren von Robert De Niro (81). Wie die US-Seite "The Hollywood Reporter" berichtet, wird Bardem die Schurkenrolle in der Serienadaption von "Cape Fear", in Deutschland unter "Kap der Angst" bekannt, zuteil. De Niro hatte den Part als manischer Killer Max Cady im 90er-Jahre-Remake des gleichnamigen Films von 1962 inne.

Laut des Berichts soll die Serie, die für Apples Streamingdienst Apple TV+ produziert wird, aus zehn Episoden bestehen und Suspense der Marke Alfred Hitchcock (1899-1980) bieten. Als Showrunner konnte demnach True-Crime- und Horror-Experte Nick Antosca (41, "The Act", "Channel Zero") gewonnen werden, er zeichne sich auch für das Drehbuch verantwortlich. Zwei Schwergewichte der Filmindustrie finden sich derweil in einer anderen Position: Neben Bardem werden Steven Spielberg (77) und Martin Scorsese (82) als ausführende Produzenten der Serie aufgelistet. Schon beim Remake von 1991 hatten die beiden gemeinsame Sache gemacht - Scorsese fungierte als Regisseur, unter anderem Spielbergs hauseigene Produktionsfirma Amblin Entertainment half bei der Umsetzung. Lesen Sie auch Im Original von 1962, hierzulande als "Ein Köder für die Bestie" veröffentlicht, hatten sich noch Gregory Peck (1916-2003) und Robert Mitchum (1917-1997) ein nervenaufreibendes Katz- und Mausspiel geliefert. Im Remake rund 30 Jahre später waren es De Niro und Nick Nolte (83). Psycho mit Rachegelüsten Die Handlung soll auch in der Serie grob dieselbe wie in den Filmen bleiben. Nach jahrzehntelanger Haftstrafe kommt der brutale Sexualstraftäter Max Cady (Bardem) aus der Haft frei und hat nur ein Ziel vor Augen: Sich an seinem Anwalt Sam Bowden zu rächen, der so von der Schuld seines eigenen Mandanten überzeugt war, dass er Beweise zurückhielt und somit aktiv dabei half, Cody hinter Gitter zu bringen. Wer in der Serienadaption den Part des Anwalts spielen wird, wurde noch nicht mitgeteilt. Dass Javier Bardem die perfekte Wahl für die Darstellung eines furchteinflößenden Killers ist, steht spätestens seit 2007 fest. Für seine eindringliche Darbietung als empathieloser Auftragsmörder in "No Country For Old Man" erhielt er im Jahr darauf den Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller". Aktuell scheint er auf den Serien-Geschmack gekommen zu sein: In der vielbedachten True-Crime-Serie "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" verkörpert er den tyrannischen Vater des derzeit noch inhaftierten Bruderpaares.