Jason Momoa und Adria Arjona: Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich

1 Jason Momoa und Adria Arjona beim SNL50-Konzert in New York. Foto: getty/TheStewartofNY/WireImage

"Aquaman"-Star Jason Momoa und Schauspielerin Adria Arjona feierten in New York ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt als Paar. Die beiden gehen seit Mai 2024 gemeinsam durchs Leben.











Sie zeigen ihre Liebe: US-Schauspieler Jason Momoa (45) und seine puerto-ricanische Kollegin Adria Arjona (32) sind offiziell ein Paar. Am Valentinstag präsentierten sich der "Aquaman"-Star und die "Andor"-Schauspielerin zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich. Bei der Jubiläumsshow "SNL50: The Homecoming Concert" in der New Yorker Radio City Music Hall konnten die Fotografen das frisch verliebte Paar ablichten.