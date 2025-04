Jason Momoa: Er könnte nicht ohne seine Haargummis leben

"Aquaman"-Star Jason Momoa legt offenbar viel Wert auf sein Äußeres. Seine Stylistin am Set hat nun mehr über die geheime Beauty-Routine des Hollywoodstars verraten.

Nicht nur Schauspielerinnen legen am Set Wert auf eine ausgeklügelte Beauty-Routine, sondern auch ihre männlichen Kollegen. Ein gutes Beispiel dafür ist Jason Momoa (45), der sich derzeit für seinen neuen Film "A Minecraft Movie" auf Pressetour befindet. In diesem Rahmen plauderte seine Hair- und Make-up-Artistin Jen Stanfield gegenüber dem "WWD Magazine" ein wenig aus dem Nähkästchen.

Momoa, den sie 2017 am Set von "Aquaman" kennenlernte und mit dem sie seitdem zusammenarbeitet, lege demnach besonders Wert auf nachhaltige Beauty-Produkte, so die Stylistin, die auch mit Dwayne "The Rock" Johnson (52), Hugh Jackman (56) und Michael Fassbender (48) zusammenarbeitet.

Nachhaltigkeit steht dabei an erster Stelle: "Mein Kit für Jason ist eine durchdachte Erweiterung seiner persönlichen Werte - insbesondere seines Engagements, Einwegplastik zu reduzieren und sowohl am Set als auch in seinem Alltag nachhaltige, qualitativ hochwertige Alternativen zu nutzen."

Jason Momoa passt seine Haargummis an Projekte an

Zudem sei es für Momoa schwierig, ohne Haargummis auszukommen. "Wir können nicht ohne sie leben!", so seine Stylistin. "Im Alltag und am Set liebt er sie aus Seide und Samt." Er wähle die Haargummis passend zu seinen Outfits und Filmfiguren aus. "Wir haben Roségold für Arthur Curry in 'Aquaman 2' verwendet und befinden uns gerade in einer Lavendel- und Lila-Phase."

Das Gesichtsöl, das Momoa für seine Haut nutze, habe ihm seine Freundin Adria Arjona (32) empfohlen. "Jason liebt den Duft. Ich benutze es auch täglich für seinen Bart", so Stanfield. Am Morgen verwende er ein liftendes Serum mit erfrischender Wirkung und am Ende des Tages eine pflegende Augencreme: "Ich trage sie ihm dick auf, wenn wir ihn nach Hause schicken."

Im Beauty-Repertoire befinden sich außerdem ein pflegender Lipbalm für tagsüber, eine feuchtigkeitsspendende Bodylotion. Sein Geheimtrick für natürliche Schönheit: viel trinken. Momoa habe immer eine eigene Trinkflasche dabei: "Flüssigkeit ist entscheidend für Leistung und Hautpflege."