Jason Knauf packt in TV-Doku aus: Ex-Berater verrät: So reagierte Prinz William auf Kates Krebsdiagnose

1 Jason Knauf arbeitete als Sonderberater und Geschäftsführer der Royal Foundation für Prinzessin Kate und Prinz William. Foto: imago/Cover-Images / imago images/Andrew Parsons/Parsons Media

Ein ehemaliger Palastmitarbeiter hat Einblicke in seine Zeit im Königshaus gegeben. Dabei schildert er auch, wie schlimm die Krebsdiagnose von Prinzessin Kate für Prinz William war. Zudem verrät er den Grund dafür, warum das Paar die Erkrankung zunächst nicht öffentlich gemacht hatte.











Link kopiert



Jason Knauf galt einige Jahre als einer der wichtigsten Berater von Prinz William (42). In der Dokumentation für "60 Minutes Australia" mit dem Titel "Where There's A Will" verriet der ehemalige Palastmitarbeiter nun, wie sehr den britischen Thronfolger die Erkrankung seiner Ehefrau Kate (43) getroffen hat.