Jason Isaacs: White Lotus-Fans erkennen Harry Potter-Star nicht ohne Perücke

Offenbar fällt es mehreren Zuschauern von "The White Lotus" schwer, Schauspieler Jason Isaacs zu erkennen. Was das mit "Hannah Montana" zu tun hat?

Bei einer direkten Gegenüberstellung wirkt es geradezu unvorstellbar. Doch offenbar haben zahlreiche Zuschauer von "The White Lotus" Probleme damit zuzuordnen, woher sie den Schauspieler kennen, der in der aktuell laufenden dritten Staffel den Familienvater Timothy Ratliff verkörpert. Dabei handelt es sich natürlich um den Briten Jason Isaacs (61), der als Fiesling Lucius Malfoy einst Harry Potter das Leben in Hogwarts schwer machte. Einzig: Ohne seine blonde Perücke scheinen Teile des Publikums Schwierigkeiten zu haben, diese Verbindung zu ziehen.

In den sozialen Netzwerken mehren sich jedenfalls Berichte von überraschten bis geschockten Reaktionen, als der Groschen dann doch fiel. Einige vergleichen das Phänomen gar mit Miley Cyrus' (32) Rolle in "Hannah Montana". Darin verkörperte Cyrus die Figur Miley Stewart, die sich per blonder Perücke in ihr Alter Ego Hannah Montana verwandelt - und plötzlich nicht mehr als Miley erkannt wird.

Was damals unrealistisch erschien, habe durch Jason Isaacs nun an Glaubwürdigkeit gewonnen: "Es dauerte fast die gesamte erste Folge der dritten Staffel von 'White Lotus', bis mir klar wurde, dass das Jason Isaacs ist", so eine TikTokerin. "Ich möchte mich daher offiziell bei allen Autoren und Schöpfern von 'Hannah Montana' entschuldigen." Wie ihr erging es anscheinend noch vielen anderen Menschen, wie der Blick in den Kommentarbereich zu ihrem Video zeigt.

Auch ein Deutscher sorgt für Verwunderung

Doch auch eine andere Figur sorgt für ähnliche Verwunderung. So grübelten offenbar viele Zuschauer, woher sie den Hotelmanager namens Fabian der dritten "White Lotus"-Staffel kennen würden. Nur um schließlich schockiert feststellen zu müssen, dass es sich dabei um den deutschen Schauspieler Christian Friedel (45) handelt, den das internationale Publikum vor allem als Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß aus "The Zone of Interest" kennt.

Langweilige Dreharbeiten

Ganz aktuell hat sich Jason Isaacs übrigens noch einmal über die Dreharbeiten der beliebten "Harry Potter"-Filme geäußert. Seine Aussagen dürften einige Hobby-Zauberer aber als regelrechte Majestätsbeleidigung ansehen. So habe Isaacs ein "schreckliches Geständnis" zu machen, wie er in der BBC-Sendung "The One Show" verriet: "Es hat keine große Freude bereitet, sie zu drehen. Denn es ist ziemlich langweilig, große Spezialeffekte-Filme zu machen." Er beteuerte aber umgehend: "Das Vergnügen kommt hinterher. Ich sehe und treffe Menschen, deren Leben sich durch die Geschichte verändert hat. Einige Leute sagen, dass ihr Leben dadurch gerettet wurde - und ich glaube es ihnen."