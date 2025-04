1 Jason Biggs besuchte sichtlich gut gelaunt die City Harvest Gala in New York City. Foto: imago/NurPhoto / Thenews2

Mit "American Pie" wurde Jason Biggs vor über 25 Jahren weltberühmt. Statt zu viel Kuchen bereitete ihm eigener Aussage nach zuletzt aber eine andere Leckerei Probleme.











Gesünder, schlanker und mit deutlich verbesserten Cholesterinwerten - so präsentiert sich Jason Biggs (46) aktuell der Öffentlichkeit. Der "American Pie"-Star hat im exklusiven Gespräch mit "Page Six" bei der City Harvest Gala in New York City am Dienstag enthüllt, was hinter seiner beeindruckenden Gewichtsabnahme steckt.