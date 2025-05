An diesem Sonntag, 11. Mai, dreht sich im Linden-Museum in Stuttgart alles um das Thema Japan. Köstlichkeiten und Staunenswertes erwarten das Publikum

Im Jahr des Drachen glänzt die Kunst Chinas, Japans und Koreas im Linden-Museum in Stuttgart in neuer Gestaltung. Neben Glanzstücken aus zwei Jahrtausenden (2. Jahrhundert vor Christus bis ins 19. Jahrhundert) sind auch Nachbauten eines japanischen Teehauses und eines traditionellen Wohnraumes zu sehen.

Linden-Museum wird am Abend zum Kino

Diese Neupräsentation ist Ausgangspunkt für einen Japan-Tag an diesem Sonntag, 11. Mai. Von 10.30 bis 18 Uhr gibt es Einblicke in die japanische Kultur vom Schwertkampf bis hin zu Teezeremonien. Um 18 Uhr wird das Lindenmuseum zum Kino – zu sehen ist die international gefeierte Komödie „Mondays: See You ‚This’ Week!“.