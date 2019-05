1 Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako zeigen sich erstmals dem Volk Foto: imago images / Kyodo News

Das Kaiserpaar Naruhito und Masako von Japan zeigte sich am Samstag erstmals seit der Inthronisierung dem Volk. Viele Menschen jubelten ihnen zu.

Der frisch inthronisierte Kaiser Naruhito von Japan (59) und seine Frau, Kaiserin Masako (55), zeigten sich am Samstag erstmals öffentlich dem Volk. Bei insgesamt sechs Auftritten zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Balkon des Kaiserpalastes ließen sie sich von zahlreichen Fans feiern. Das meldete das kaiserliche Hofamt.

Nach der Abdankung seines Vaters, Kaiser Akihito von Japan (84), am 30. April, war Naruhito ihm am Mittwoch (1. Mai) auf den Chrysanthementhron gefolgt. Die große religiöse Inthronisierungszeremonie wird im Oktober stattfinden. Dazu werden zahlreiche Staatsgäste in Tokio erwartet; es soll auch einen Autokorso durch die Stadt geben.