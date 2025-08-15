Japan: Braunbär schleppt Wanderer in den Wald – Mann tot gefunden

Auf der japanischen Insel Hokkaido attackiert ein Braunbär einen jungen Wanderer, verletzt ihn und zieht ihn in einen Wald. Erst einen Tag später wird der Mann tot gefunden.
Ein Braunbär hat in Japan einen Wanderer angegriffen und in einen Wald geschleppt – der Mann wurde erst einen Tag später tot gefunden. Wie Polizei und Medien am Freitag meldeten, hatte der junge Wanderer noch versucht, den wilden Braunbären abzuwehren. Er habe am Bein geblutet und sei dann von dem großen Bären in einen nahegelegenen Wald geschleppt worden. Der Angriff ereignete sich demnach am Donnerstagmorgen auf einer Wanderroute am Berg Rausu auf der im Norden von Japan gelegenen Insel Hokkaido.