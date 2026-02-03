Januar-Wetter in Stuttgart: Der Winter klopft mal wieder an

Der Januar war ein Wintermonat, wie man ihn von früher kennt. Es gabt tatsächlich Kälte und Schnee. Und dazu noch reichlich Sonne.
Da schau her! Das gibt es also auch noch: Erstaunte Kinder fragten neulich ihre Eltern, was denn das für ein weißes Zeugs sei, das da plötzlich an einem Sonntagnachmittag Ende Januar vom Himmel fiel. Und da sich das Spektakel ein Weilchen hielt, suchten am selben Abend Menschen mit Kehrwoche verzweifelt nach der Schneeschippe, die nach ihrer Erinnerung doch noch irgendwo sein musste. Am nächsten Morgen ging dann nach einem Blick auf die Straße und dem Rückzug ins Homeoffice die Fahndung nach dem uralten Holzschlitten los, damit man den Kids nach der Schule ein nahezu unbekanntes Vergnügen bieten konnte. Beim Stöbern im Keller fiel aber dann doch dem einen oder anderen ein, dass man die Rodel doch schon vor Jahren auf dem Flohmarkt verscherbelt hatte.