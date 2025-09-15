Jannik Kontalis: Realitystar fällt bei Oberbürgermeisterwahl durch

Trotz der Forderung "Döner für alle": Reality-Star Jannik Kontalis fiel bei der Oberbürgermeisterwahl in Mönchengladbach durch. Im Rahmen der NRW-Kommunalwahlen erreichte er nicht einmal ein Prozent der Stimmen. Dafür soll es für den Ex-Flirt von Bill Kaulitz eine neue Dating-Kandidatin geben.

Krachende Schlappe für Jannik Kontalis (29). Der Reality-Star holte bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Mönchengladbach nur 0,9 Prozent der Stimmen. Damit landete der parteilose Kandidat im ersten Wahlgang auf dem neunten und letzten Platz. "Superhart, tut mir für Mönchengladbach sehr sehr leid", sagte Jannik Kontalis zu RTL über seine Niederlage. Aber: "Mir geht es gut. Es war mir eine absolute Ehre, Teil des Ganzen zu sein", so der Ex von "Promi Big Brother"-Gewinnerin Yeliz Koc (31).

Trotz der Pleite habe ihm der Ausflug in die Politik "Spaß gemacht". Er sei "in der Zeit gewachsen". "Es war aufregend, resümierte der Gründer einer Videoproduktionsfirma. Er wolle sich weiter politisch engagieren.

"Döner für alle"

Jannik Kontalis war mit einem ambitionierten Programm in die NRW-Kommunalwahl gestartet. So forderte er kostenlose öffentliche Verkehrsmittel an Samstagen. Außerdem wollte er Mönchengladbach attraktiver für Frauen machen. Er versprach "mehr Angebote, Freizeitmöglichkeiten und Rückzugsorte".

Eine weitere Parole lautete "Döner für alle". Jannik Kontalis wollte mit Imbissbetreibern auf freiwilliger Basis faire Preise verhandeln.

Jannik Kontalis wurde 2023 als Kandidat von "Make Love, Fake Love" bekannt. In der Datinghow gewann er das Herz von Yeliz Koc. Später war er mit Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis (32) liiert.

Bill Kaulitz doch nicht "First Lady von Mönchengladbach"

Zuletzt machte der Bürgermeisterkandidat durch einen Flirt mit Bill Kaulitz (36) Schlagzeilen. Der Sänger von Tokio Hotel hatte in seinem Podcast mit Zwillingsbruder Tom schon über die Möglichkeit gescherzt, "First Lady von Mönchengladbach" zu werden.

Doch daraus wird nichts, nicht nur aufgrund der Wahlniederlage. Denn Jannik Kontalis verriet nun gegenüber RTL, dass sich sein Status bei Kaulitz "geändert" habe. "Bill und ich haben uns kennengelernt", sagte er. "Das war auch eine echt schöne Zeit. Aber ich glaube, wir führen einfach zu verschiedene Leben".

Es scheint aber eine Person zu geben, die Jannik Kontalis über die Wahlschlappe trösten könnte. Er bestätigte gegenüber RTL, dass er gerade mit Influencerin Yonca Hagen anbandle. "Wir daten uns. Das ist der aktuelle Stand", gestand er. Und äußerte eine Hoffnung: "Vielleicht tröstet mich ja Yonca", sagte er mit Blick auf die verpatzte Wahl.