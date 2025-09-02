Janin Ullmann, Amira Aly und Jenny Augusta geben Einblicke in ihren Kleiderschrank. Bei einem Event in Berlin sprechen sie über besondere Designerstücke, individuelle Shoppinggewohnheiten und die Fashion-Träume, die sie sich noch erfüllen möchten.

Viele Frauen haben eine besondere Leidenschaft für Schuhe oder Handtaschen, Janin Ullmann (43) kann dagegen von Jacken nicht genug bekommen. "Ich habe einen echten Jacken-Tick!", lacht die Moderatorin beim 15-jährigen Jubiläumsevent im Designer Outlet Berlin. "Jacken machen einen Look erst komplett und können bestimmen, ob du lässig, schick, oder sexy aussiehst."

Designer-Lieblinge und besondere Erinnerungsstücke Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Amira Aly (32) und Jenny Augusta (31) gewährt Janin Ullmann am Rande des Events exklusive Einblicke in ihren Kleiderschrank, in dem auch ganz besondere Designerstücke zu finden sind. "Ich weiß noch, dass ich mir ganz am Anfang meiner Karriere mal einen superteuren olivfarbenen langen Mantel gekauft habe", erinnert sich die 43-Jährige zurück. "Da ich in einem Plattenbau in eher einfachen Verhältnissen aufgewachsen bin, hatte ich direkt ein schlechtes Gewissen. Bis heute gebe ich nur vereinzelt Geld für Designersachen aus."

Ihr bis heute teuerstes Designerstück ist eine schwarze Trio-Bag von Celine. "Ich bin ungefähr ein halbes Jahr immer wieder in den Store gegangen und hab' hin und her überlegt, ob ich so viel Geld für eine Tasche ausgeben möchte, bis ein Freund damals zu mir meinte: 'Du hast so viel gearbeitet in diesem Jahr, jetzt gönn' dir auch mal was!' Die Tasche trage ich seit über acht Jahren fast täglich mit mir und sie macht mir immer eine gute Laune", freut sich die Moderatorin.

Amira Aly erfüllte sich dagegen den Wunsch nach einer besonderen Uhr. "Ich hatte sie mir schon lange gewünscht und wusste, dass sie auch eine gute Geldanlage ist. Deshalb habe ich irgendwann einfach zugeschlagen." Eine Goyard Saint Louis GM Bag gehört zu Jenny Augustas teuersten Designerstücken. "Eine sehr klassische Tasche, die ich nach wie vor liebe und die mich auch auf Reisen immer wieder begleitet - sie ist praktisch und gleichzeitig elegant."

Lieber Qualität statt Quantität

Insgesamt habe Augusta sechs Designerhandtaschen. "Ich setze lieber auf Qualität als auf Quantität", erklärt die 31-Jährige. Ähnlich sieht es auch Ullmann. "Entweder trage ich meine Celine Trio-Bag oder meine ganz alte Mansur Gavriel Tote Bag. Die hat schon so viele Kratzer und die Henkel fallen halb auseinander, aber es ist die beste Tasche der Welt." Amira Aly hat sich mittlerweile sogar von einigen getrennt, "weil sie jahrelang unberührt im Schrank lagen". Bis vor Kurzem seien es noch 14 gewesen. "Jetzt sind es noch etwa sechs, alles Stücke, die ich wirklich liebe und regelmäßig trage."

Zwischen feierlichem Tortenanschnitt, verschiedenen Food Stations mit kulinarischen Highlights stöberte das Promi-Trio auch selbst durch das Designer Outlet Berlin, einem im traditionellen Dorfstil gestalteten Open-Air-Setting mit über 100 internationalen Marken aus den Bereichen Fashion, Sport, Lifestyle und Home & Living. Für Ullmann eine willkommene Abwechslung von ihren Shoppinggewohnheiten. "Meistens shoppe ich tatsächlich online - ganz entspannt von zuhause, mit einem Cappuccino und guter Musik", so die Moderatorin. "Aber manchmal macht es mir auch Spaß, vor Ort zu stöbern, mich inspirieren zu lassen und die Beratung mitzunehmen."

In Sachen Beratung setzt Aly vor allem auf ihren Partner Christian Düren (35). "Er berät mich am besten - und ehrlich gesagt, hat er oft auch den besseren Blick für Details als ich", verrät die zweifache Mutter lachend. Augusta dagegen geht am liebsten allein einkaufen: "Dann bin ich ganz bei mir und kann in Ruhe entscheiden. Manchmal begleitet mich auch meine Stylistin, die mich perfekt kennt und genau weiß, was zu mir passt."

Diese Fashion-Träume wollen sie sich noch erfüllen

Und welche Shoppingträume stehen noch auf der Liste? Ullmann muss nicht lange überlegen: "Die Tiffany HardWear Ohrringe in Gelbgold. Sie sind einfach wunderschön." Aly denkt über eine neue Uhr nach, betont aber: "Gerade gibt es wichtigere Investitionen - man muss ja nicht alles sofort haben." Augusta hat schon länger die Bottega Sac Andiamo im Blick: "Eine zeitlose, luxuriöse und dennoch moderne Tasche - bisher konnte ich mich aber noch nicht durchringen, sie zu kaufen."