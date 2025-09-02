Janin Ullmann, Amira Aly und Jenny Augusta geben Einblicke in ihren Kleiderschrank. Bei einem Event in Berlin sprechen sie über besondere Designerstücke, individuelle Shoppinggewohnheiten und die Fashion-Träume, die sie sich noch erfüllen möchten.
Viele Frauen haben eine besondere Leidenschaft für Schuhe oder Handtaschen, Janin Ullmann (43) kann dagegen von Jacken nicht genug bekommen. "Ich habe einen echten Jacken-Tick!", lacht die Moderatorin beim 15-jährigen Jubiläumsevent im Designer Outlet Berlin. "Jacken machen einen Look erst komplett und können bestimmen, ob du lässig, schick, oder sexy aussiehst."