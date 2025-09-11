Janin Ullmann, Roland Trettl und mehr: Die Moderatorinnen und Moderatoren der Datingshows

Manche sind schon seit Jahrzehnten dabei, andere ganz frisch: Die Moderatorinnen und Moderatoren der deutschen Datingshows haben eine ganz besondere Aufgabe. Sie begleiten Menschen auf der emotionalen Suche nach dem richtigen Partner.

Egal ob Promi oder Normalo: In vielen Fernsehformaten gehen Menschen auf die Suche nach der großen, wahren Liebe. So unterschiedlich die Dating-Sendungen sind, so groß ist auch die Bandbreite der Moderatorinnen und Moderatoren. Eine Übersicht, wer als Amor auf dem Bildschirm unterwegs ist.

Janin Ullmann: "Temptation Island" Janin Ullmann sorgte 2025 für ein kleines Datingshow-Beben, denn sie löste überraschend ihre Kollegin Lola Weippert bei "Temptation Island - Versuchung im Paradies" und der VIP-Variante ab, die fünf Jahre lang ab der dritten Staffel durch die RTL+-Datingshow geführt hatte. In dem Format unterziehen Paare ihre Beziehung einem Treuetest: Die Partner verbringen zwei Wochen getrennt voneinander, jeweils umgeben von attraktiven Singles, die gezielt versuchen, sie in Versuchung zu führen.

Die einstige Viva-Moderatorin bringt jede Menge TV-Erfahrung mit, moderierte schon zahlreiche Sendungen von "red.STYLE" bis "Das Ding des Jahres". Beim NDR absolvierte sie ein redaktionelles Volontariat. Die Ex-Frau von Schauspieler Kostja Ullmann ist seit dem Sommer 2025 auch noch zweite Hauptmoderatorin der RTL-Sendung "Gala", wo sie Annika Lau unterstützt.

Lola Weippert: "City of Love"

Nach ihrem überraschenden Aus bei "Temptation Island" hat Lola Weippert schnell einen neuen Job gefunden und bleibt den Datingformaten treu. Der SWR verkündete: Sie übernimmt die Moderation der Dating-Show "City of Love", die in der ARD Mediathek veröffentlicht wird. Das Konzept sollte sich deutlich von anderen Kuppel-Shows unterscheiden. Statt auf einer tropischen Insel drehte Weippert in deutschen Städten - konkret in Stuttgart, Frankfurt und München. Und die Kandidaten sind mit einem Alter zwischen 30 und 40 Jahren auch etwas älter als das gewohnte Dating-Klientel.

Und auch das nächste Liebesprojekt steht fest: Die frühere Radiomoderatorin präsentiert für Amazon Prime das neue Format "FBoy Island". Darin gehen drei Single-Ladys auf die Suche. Sie haben 20 Männer zur Auswahl, davon meint es jedoch nur die Hälfte ernst.

Jan Köppen: "Take Me Out"

Seit 2021 präsentiert Jan Köppen "Take Me Out" bei RTL. Er übernahm die Sendung von Ralf Schmitz, der ab der ersten Staffel 2013 dabei war. In der Show versuchen Männer, jeweils 30 Single-Frauen von sich zu überzeugen. Die entscheiden per Buzzer, ob sie ein Date mit ihm wollen oder nicht.

Köppen ist eines der prominenten RTL-Gesichter und präsentierte für den Kölner Privatsender die unterschiedlichsten Sendungen von "Ninja Warrior" über "Top Dog" bis hin zu "RTL Wasserspiele". Seit 2023 bildet er mit Sonja Zietlow das Moderationsduo von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Er folgte im beliebten Dschungelcamp auf Daniel Hartwich.

Sophia Thomalla: "Are You The One?"

Einst als Schauspielerin gestartet, hat sich die Tochter von Simone Thomalla längst einen Namen als Moderatorin gemacht. Vor allem durch das RTL+-Dating-Format "Are You The One?" ist sie bekannt. Darin suchen Singles ihr "Perfect Match", das ihnen vor der Show anhand von Fragebögen zugeordnet worden ist. Die Teilnehmer müssen selbst herausfinden, wer zu wem gehört.

Die erste Staffel hatte noch Jan Köppen präsentiert, ab 2021 übernahm Sophia Thomalla. Seit dem Jahr moderiert die Freundin von Tennis-Star Alexander Zverev auch noch die Datingshow "Date or Drop?". Neben ihren TV-Jobs ist sie auch ins Start-up-Geschäft eingestiegen. 2019 wurde sie Gesellschafterin eines Unternehmens, das den Vertrieb von Schotter, Kies und Sand per App organisiert.

Roland Trettl: "First Dates"

Der in Bozen/Südtirol geborene Koch sammelte erste TV-Erfahrung in der Sat.1-Kochshow "The Taste" - erst als Gastjuror, dann ersetzte er von 2016 bis 2018 Tim Mälzer als fester Juror. Er trat auch in "Kitchen Impossible", "Karawane der Köche" und "Grill den Profi" an. Seit 2018 fungiert Trettl als Gastgeber in der VOX-Datingshow "First Dates - Ein Tisch für zwei". Darin begrüßt er Singles zu einem gemeinsamen Essen.

Er selbst ist nach der Trennung von seiner Frau wieder glücklich vergeben. Anfang 2025 wurde die Beziehung zu Model und Rednerin Miriam Höller bekannt.

Sandra Safiulov: "Make Love, Fake Love"

Nach ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" 2025 übernahm Influencerin Sandra Safiulov alias selfiesandra die RTL-Produktion "Make Love, Fake Love" und ist damit ein Neuzugang in der Riege der Datingshow-Moderatoren. Zuvor wurde das Format drei Staffeln lang von Janin Ullmann präsentiert. In der Datingshow wird eine Single-Frau von verschiedenen Herren in einer Villa auf Mallorca umgarnt. Das Problem für sie ist, dass nicht alle der potenziellen Anwärter so wie sie Single sind. In der nächsten Staffel stellt sich Reality-Queen Elena Miras der großen Frage "Love oder Fake Love"? Die vierte Staffel wird beim Streamingdienst RTL+ ausgestrahlt.

Sylvie Meis: "Love Island"

Die Wahl-Hamburgerin ist schon seit einigen Jahren ein prominentes Gesicht im Dating-TV. Sylvie Meis moderiert seit 2021 die RTLzwei-Kuppelshow "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" sowie die VIP-Variante, die 2025 in die zweite Staffel geht. Sie übernahm von Jana Ina Zarrella, die die Sendung seit der ersten Staffel 2017 präsentiert hatte.

Sylvie Meis wurde an der Seite ihres damaligen Mannes, Fußballer Rafael van der Vaart, bekannt. Sie war in mehreren Staffeln Jurorin bei "Das Supertalent" und moderierte von 2011 bis 2018 "Let's Dance".

Sie ist fast so etwas wie die Mutter aller Datingshow-Moderatoren. Bereits seit 20 Jahren führt die Sängerin und Moderatorin Inka Bause durch die RTL-Sendung "Bauer sucht Frau", in der Landwirte jemanden für Herz und Hof suchen. Das Format hält sich seit 2005 im Fernsehen, seit 2019 läuft zusätzlich "Bauer sucht Frau International". Etliche Paare konnte Inka Bause im Laufe der Jahre erfolgreich verkuppeln, etwa Josef und Narumol, Uwe und Iris Abel oder auch Gerald und Anna Heiser. Nicht nur Ehen wurden im Zuge der Liebes-Sendung geschlossen, auch einige Babys erblickten das Licht der Welt.

Während Bause damit eine der erfolgreichsten Verkupplerinnen im TV ist, geht sie selbst seit vielen Jahren als glücklicher Single durchs Leben.