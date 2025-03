Janin Ullmann im Interview: Was die Schauspielerin Mädchen und jungen Frauen rät

1 Janin Ullmann bei der Vorstellung von "The Final Copy of Ilon Specht" in Hamburg. Foto: L'Oréal Paris

Schauspielerin Janin Ullmann spricht im Interview über eigene Stärken und Zweifel - und über den weiten Weg zur Gleichbehandlung. Jungen Frauen und Mädchen rät sie: "Lasst euch von niemanden euren Wert absprechen!"











Link kopiert



Janin Ullmann (43) und Dokumentarfilme - eine eher ungewöhnliche Kombination. Für den Doku-Kurzfilm "The Final Copy of Ilon Specht" hat die Schauspielerin und Moderatorin eine Ausnahme gemacht. In Hamburg präsentierte die 43-Jährige den Streifen des zweifachen Oscarpreisträgers und Regisseurs Ben Proudfoot (34), der auf das Leben der Werbetexterin Ilon Specht zurückblickt. Specht erfand 1973 den legendären Werbeslogan "Because I'm worth it" - den L'Oréal Paris bis heute verwendet und der stellvertretend für das Feminismus-Engagement der Beauty-Marke steht.