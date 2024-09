Janet Jackson : Kamala Harris sei nicht schwarz

1 Janet Jackson (l.) hat eine Lüge über den Vater von Kamala Harris öffentlich wiederholt. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect/imago images/NurPhoto/Kyle Mazza

Donald Trump und sein Umfeld verbreiten immer wieder Lügen und Desinformationen über US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Diese scheinen auch bei Sängerin Janet Jackson verfangen zu haben. Die US-Vizepräsidentin bezeichnete sie jetzt als "nicht schwarz".











Musikstar Janet Jackson (58) hat in einem Interview mit dem britischen "Guardian" altbekannte Desinformationen zur Präsidentschaftswahl in den USA wiederholt. "Weißt du, was sie angeblich gesagt haben? Sie ist nicht schwarz. Das habe ich gehört", beginnt Jackson in dem Gespräch ihre inkorrekten Ausführungen zu Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (59).