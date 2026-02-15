Jane Seymour wird 75: Vom Bond-Girl zur Ärztin aus Leidenschaft

Ihren Durchbruch hatte Jane Seymour als Bond-Girl. Als sie ihre berühmteste Rolle annahm, war sie pleite. Am Sonntag feiert die Schauspielerin ihren 75. Geburtstag und blickt auf ereignisreiche Jahrzehnte zurück.
Wo sie auftritt, ist Blitzlichtgewitter: Jane Seymour, die am 15. Februar ihren 75. Geburtstag feiert, genießt auch nach einer jahrzehntelangen Karriere ihre Auftritte auf dem roten Teppich und vor der Kamera. Nach einem Charity-Event in New York ist sie nun auf Mustique, um im karibischen Meer nicht nur ihren Geburtstag zu feiern, sondern auch den ihres Partners Dr. John Zambetti - dem Arzt und Musiker widmete sie auf Instagram bereits liebevolle Zeilen. Dieses private und berufliche Glück hat sie sich hart erarbeitet.