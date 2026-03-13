Jane Lapotaire: Schauspielerin mit 81 Jahren gestorben

Die britische Schauspielerin Jane Lapotaire ist am 5. März im Alter von 81 Jahren gestorben. Die mit einem Tony und Olivier Award ausgezeichnete Darstellerin war zuletzt unter anderem noch in "The Crown" zu sehen.
Jane Lapotaire hat das britische Theater über Jahrzehnte hinweg mitgeprägt wie kaum eine andere. Am 5. März ist die Schauspielerin im Alter von 81 Jahren gestorben, wie "The Guardian" nun berichtet. Mit ihrer Verkörperung der französischen Chansonsängerin Édith Piaf schrieb Lapotaire Theatergeschichte: Für diese Rolle räumte sie sowohl den Tony Award als auch den Olivier Award ab.