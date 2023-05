1 Jane Fonda auf dem roten Teppich in Cannes. Foto: imago/Independent Photo Agency Int.

Am Freitag hat Jane Fonda mit ihren Worten in Cannes für Furore gesorgt, am Samstag mit ihrem Outfit: Die 85-Jährige erschien in einem asymmetrischen, funkelnden Kleid mit Hose.









Jane Fonda (85) hatte bei ihrem neuesten Auftritt auf dem roten Teppich in Cannes alle Augen und Kameras auf sich gerichtet. Untenrum trug die Schauspielerin eine schlichte schwarze Hose zu Pumps. An ihrem Oberkörper allerdings schimmerten die Pailletten ihres asymmetrischen Kleides um die Wette und reichten auf einer Seite bis auf den Boden, wo sie sich in einer Schleppe ergossen.