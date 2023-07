1 Jane Birkin starb am Sonntag im Alter von 76 Jahren - allein, aber von allen geliebt. Foto: Aurelie Lamarchere

Wie ihre Töchter Charlotte Gainsbourg und Lou Doillon mitteilen, ist Stilikone Jane Birkin am Sonntag "an ihrem ersten Abend allein" in Paris verstorben. Noch am Samstag habe sie sich gewünscht, wieder einmal einen Abend für sich sein zu dürfen, nachdem sie seit Jahren gepflegt wurde.









Ahnte sie, dass sie sterben würde? Jane Birkin (1946-2023) ist am vergangenen Sonntag ganz allein für sich aus dem Leben geschieden. Das geben die Töchter der Sängerin, Schauspielerin und Stilikone, Charlotte Gainsbourg (51) und Lou Doillon (40), in einem Statement bekannt, das unter anderem dem englischen "Evening Standard" vorliegt. In der Mitteilung heißt es, Birkin habe sich am Samstagabend nach jahrelanger Rund-um-die-Uhr-Pflege gewünscht, wieder einmal einen Abend allein in ihrer Pariser Wohnung verbringen zu dürfen. Es sollte der letzte Abend ihres Lebens sein.