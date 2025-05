Jana Ina und Giovanni Zarrella : So regelt das Ehepaar den stressigen Alltag

20 Jahre Ehe und noch immer ein eingespieltes Team: "Wir sind unsere größten Fans", schwärmt Jana Ina Zarrella. Im Interview erzählt sie von ihrem turbulenten Familienleben mit Ehemann Giovanni und ihren zwei Kindern im Teenager-Alter - und bei welchem Thema sie alle an einem Strang ziehen.

20 Jahre Ehe, zwei Teenager, zwei volle Terminkalender - und trotzdem haben Jana Ina (48) und Giovanni Zarrella (47) den Blick füreinander nie verloren. "Wir sind unsere größten Fans. Es gibt keine Konkurrenz, nur Unterstützung", schwärmt Jana Ina bei einem Videodreh für den Energieanbieter Eon im Testing Lab in Essen.

Trotz aller Harmonie geht es im Familienalltag alles andere als entspannt zu. Shows, Sendungen, Schule - ihre Kalender sind prall gefüllt. Wie schaffen sie es, den Überblick zu behalten? "Wir haben einen gemeinsamen Familienkalender - da wird alles eingetragen, auch die Termine der Kinder. Und bestimmte Tage blocken wir ganz bewusst für uns", so die Moderatorin. Die Familie habe immer Priorität: "Wir wollen bei besonderen Momenten unserer Kinder dabei sein. Manchmal schlafen wir wenig, aber Schlaf holen wir irgendwann nach."

Lesen Sie auch

Jana Ina und Giovanni: Das ist für den 20. Hochzeitstag geplant

Im August feiert das Paar seinen 20. Hochzeitstag - konkrete Pläne gibt es dafür aber noch nicht. Kein Wunder, denn bei den Zarrellas wird vieles eher spontan entschieden, wie Jana Ina lachend zugibt: "Im Moment leben wir von Tag zu Tag. Aber wir bekommen das hin." Auch wenn ihr Leben viel in der Öffentlichkeit abläuft, wissen Jana Ina und Giovanni inzwischen genau, wo die Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem verlaufen. "Ich zeige auf Instagram viel aus unserem Alltag, mache Witze über das Leben mit Teenagern. Aber die Kinder sind tabu - und das wird auch respektiert."

Dass sie dabei trotzdem nahbar bleiben, zeige sich oft im Supermarkt oder beim Bäcker: "Die Leute sprechen uns an, als wären wir Freunde oder Nachbarn", so Jana Ina. "Mein Mann redet sowieso mit jeder Bäckerin, singt was, plaudert ... Solange die Leute nett sind, sind wir es auch - dann klappt alles."

Die Teamarbeit hört bei den Zarrellas nicht bei der Kindererziehung oder Terminkoordination auf. Auch beim Thema Energiesparen sind sie ein eingespieltes Duo: "Er achtet auf die smarten Tarife, damit ich zum Beispiel mein Auto flexibel laden kann, wenn es am günstigsten ist, ich bin diejenige, die darauf achtet, das Licht auszumachen oder Geräte auszustecken", erzählt Jana Ina Zarrella bei dem Videodreh zur Energiewende, für den sie mit Eon Deutschland-CEO Filip Thon vor der Kamera stand. Auch die Kinder machen mit: "Sie sagen oft: 'Hey, es ist doch hell, mach das Licht aus'."

Nachhaltigkeit gehört zum Familienalltag dazu

Nachhaltigkeit gehört für die gebürtige Brasilianerin ganz selbstverständlich zum Familienalltag dazu. Der Umstieg vom Hybrid- auf ein vollelektrisches Auto war der erste Schritt - die geplante Solaranlage der nächste. "Wir haben das beim Nachbarn gesehen und gesagt: 'Sieht gut aus!'", berichtet sie. "Beim Gassigehen habe ich mir dann ein paar Infos geholt. Wenn ich durch die Solaranlage mein Auto zu Hause aufladen kann, ist das großartig."

Dass sie inzwischen sogar weiß, warum ihr Auto nachts lädt statt sofort, macht sie fast ein bisschen stolz: "Ich dachte zuerst, meine Wallbox ist kaputt. Aber jetzt weiß ich: Ich habe einen flexiblen Tarif. Das Auto lädt nachts, wenn die Stromnachfrage geringer ist - besser für die Umwelt und mein Portemonnaie." Das freut auch Ehemann Giovanni. "Mein Mann ist ein Schwabenjunge - er ist sehr sparsam", lacht die 48-Jährige.

"Wir achten zum Beispiel zu Hause immer darauf, dass die Geräte nicht dauerhaft an sind. Ein Ladegerät fürs Smartphone muss nicht den ganzen Tag eingesteckt bleiben. Man kann es einfach nur anschließen, wenn man es braucht." Es gebe heutzutage so viele Möglichkeiten, Strom zu sparen. "Kleinigkeiten, die am Ende des Jahres eine große Wirkung haben. Man spart Strom und hilft der Umwelt. Darum geht es: Jeder sollte seinen Teil beitragen."