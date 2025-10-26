Jan Ullrich gegen Sven Hannawald - wer ist dümmer?

Jan Ullrich gewinnt das Duell gegen Sven Hannawald bei "Schlag den Star". Den unterhaltsamen und überraschenden Schlagabtausch deutscher Sportikonen konnten die Zuschauer bis weit nach Mitternacht verfolgten.

Ex-Rad-Star Jan Ullrich (51) hat die aktuelle Ausgabe von "Schlag den Star" (ProSieben) gegen Ex-Skisprung-Star Sven Hannawald (50) gewonnen - und damit ein TV-Comeback gefeiert. Mit Nervenstärke und Cleverness setzte sich der in Merdingen am Kaiserstuhl lebende Ullrich in einem packenden Duell der beiden deutschen Sportidole durch. Die Show begeisterte mit spannenden und teils kuriosen Spielen und hielt die Spannung bis weit nach Mitternacht - ganz im Stil einer echten Samstagabendshow.

Sportlegendenduell Jan Ullrich gegen Sven Hannawald In der Arena von "Schlag den Star" trafen sich am Samstagabend zwei absoluten Sportlegenden: Jan Ullrich, Deutschlands einziger Tour-de-France-Sieger, stellte sich Skisprung-Star Sven Hannawald, dem ersten Grand-Slam-Gewinner in seiner Disziplin. Schon im Vorfeld war die Spannung groß: Hannawald zeigte sich siegessicher, während Ullrich mit trockenem Humor konterte und das Duell ruhig anging - ganz nach dem Motto: "Hier macht man schnell den Abflug".

Die Sendung begann um 20:15 Uhr, Moderator Matthias Opdenhövel (55) führte gewohnt souverän durch die vielen Spielrunden, während Kommentator Ron Ringguth (59) die emotionalen Momente mit markanten Sprüchen begleitete.

Kuriose Patzer, packende Spiele, 100.000 Euro

Beide Sportler mussten nicht nur Kraft und Ausdauer zeigen, sondern auch geistige Flexibilität. Gleich im ersten Spiel, "Luftzug", wedelte Ullrich Papiertüten besonders schnell hoch, vergaß aber nach dem Sieg den entscheidenden Buzzer zu drücken - ein kurioser Fauxpas, der ihn prompt den Punkt kostete.

Auch bei "Blamieren oder Kassieren", dem Kultspiel der Sendung, wurde geblufft und geraten, bis die Nerven blank lagen. Die teils kuriosen Antworten sorgten für beste Unterhaltung und zahlreiche Lacher im Studio.

Mehrfach wechselte die Führung: Hannawald lag zeitweise vorn, doch Ullrich kam immer wieder zurück. Besonders in spielerischen Disziplinen wie Werfen, Titschen und Fangen zeigten beide ihre Klasse - und ihre Schwächen. Die kämpferische Einstellung überwog allerdings und so wurde kein Spiel kampflos abgegeben.

Emotionales Finale zwischen Ullrich und Hannawald

Am Ende führte Jan Ullrich das Feld an und sicherte sich die letzten wichtigen Punkte. Im alles entscheidenden Schluss-Duell bewies er Nervenstärke und wurde mit dem Koffer voller 100.000 Euro belohnt - verdient und unter dem Jubel des Publikums. "Ich wollte zeigen, dass ich zurück bin. Und ich hoffe, die Zuschauer hatten genauso viel Spaß wie ich", kommentierte er seinen Triumph. (spo)