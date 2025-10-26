Jan Ullrich gegen Sven Hannawald - wer ist dümmer?

Jan Ullrich gewinnt das Duell gegen Sven Hannawald bei "Schlag den Star". Den unterhaltsamen und überraschenden Schlagabtausch deutscher Sportikonen konnten die Zuschauer bis weit nach Mitternacht verfolgten.
Ex-Rad-Star Jan Ullrich (51) hat die aktuelle Ausgabe von "Schlag den Star" (ProSieben) gegen Ex-Skisprung-Star Sven Hannawald (50) gewonnen - und damit ein TV-Comeback gefeiert. Mit Nervenstärke und Cleverness setzte sich der in Merdingen am Kaiserstuhl lebende Ullrich in einem packenden Duell der beiden deutschen Sportidole durch. Die Show begeisterte mit spannenden und teils kuriosen Spielen und hielt die Spannung bis weit nach Mitternacht - ganz im Stil einer echten Samstagabendshow.